Einzigartige 320.000 Jahre alte Funde in Bostanliq entdeckt

An der paläolithischen Fundstätte Arkutsoy im Bezirk Bostanliq in der Region Taschkent, aus einer Schicht, die sich vor 320.000 bis 280.000 Jahren gebildet hat, wurden von Urmenschen bearbeitete Steinwerkzeuge gefunden. Sollte dieses Datum durch Laboranalysen bestätigt werden, könnte Arkutsoy in Usbekistanals die älteste paläolithische Fundstätte anerkannt werden. Dies teilte die Akademie der Wissenschaften von Usbekistan mit.

Es wurde berichtet, dass die einzigartigen Funde im Rahmen gemeinsamer Forschungen von Spezialisten des Instituts für Anthropologie der Akademie der Wissenschaften von Usbekistan und des Instituts für Archäologie und Ethnographie der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften entdeckt wurden.

Die gezielte archäologische Erforschung der Fundstätte Arkutsoy begann im Jahr 2024. Derzeit werden Ausgrabungs- und Beobachtungsarbeiten in drei getrennten Bereichen durchgeführt.

Während der Untersuchungen wurden in der ersten, zweiten und dritten antiken Bodenschicht der Fundstätte von Menschen bearbeitete Stein-Artefakte gefunden. Dies könnte darauf hindeuten, dass Urmenschen dieses Gebiet in mehreren Phasen zu verschiedenen Zeiten besiedelt haben.

Nach vorläufigen geologischen und paläoklimatischen Einschätzungen der Experten wurde die dritte Schicht vor 320.000 bis 280.000 Jahren gebildet.

Bei früheren Untersuchungen wurden bereits einige Stein-Artefakte in Schichten in 20 und 40 Metern Tiefe gefunden. Da jedoch ihre genaue stratigraphische Lage nicht ausreichend dokumentiert war, war es schwierig, die Funde zuverlässig zeitlich einzuordnen.

Wissenschaftler betonen, dass die neuen Funde von großer Bedeutung für die Untersuchung der Ausbreitung der Urmenschen in der Region Zentralasien sowie ihrer Anpassungsprozesse an verschiedene natürliche und klimatische Bedingungen sind.

Gleichzeitig ermöglicht die Untersuchung von Löss- und antiken Bodenschichten in Verbindung mit archäologischen Funden die Bestimmung des Zusammenhangs zwischen menschlicher Aktivität, Klimawandel und Landschaftsentwicklung.

Sollte das Alter von 320.000 bis 280.000 Jahren durch unabhängige Laboranalysen bestätigt werden, wäre dies ein wichtiger wissenschaftlicher Beweis dafür, dass Urmenschen die Oase Taschkent und das Gebiet des heutigen Usbekistans bereits vor 320.000 Jahren besiedelten.