Schwere Explosion nahe Kiew: Munitionsdepot brennt nieder, 27 Tote

·3·Welt
Schwere Explosion nahe Kiew: Munitionsdepot brennt nieder, 27 Tote

Im Dorf Milaya in der Region Kiew kam es nach einem Drohnenangriff zu einer gewaltigen Explosion und einem Notfall. Der Treffer auf ein Munitionsdepot löste eine massive Detonation aus, die umliegende Wohngebiete und soziale Einrichtungen schwer beschädigte.

Offiziellen Angaben zufolge sind bei dem Vorfall mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Es wurde bestätigt, dass sich unter den Todesopfern auch Taras Didich, der Leiter der Gemeinde Dmitrovka, befindet.

Seniorenheim und Häuser zerstört: Über 370 Menschen evakuiert

Die starke Druckwelle und Trümmerteile zerstörten die umliegende Infrastruktur:

  • Schäden an sozialen Einrichtungen: Mehrstöckige und private Wohngebäude in der Nähe des Epizentrums sowie ein spezielles Pflegeheim für Senioren und Menschen mit Behinderungen wurden schwer beschädigt;

  • Umfang der Rettungsmaßnahmen: Mehr als 300 Einsatzkräfte des staatlichen Katastrophenschutzes sind vor Ort, um das Feuer zu löschen und die Trümmer zu beseitigen;

  • Evakuierung: Bisher wurden aus der Gefahrenzone über 370 Bürger an sichere Orte gebracht, und die Evakuierung dauert weiter an.

„Die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen“: Ermittlungen wegen Dienstpflichtverletzung eingeleitet

Nach dem Vorfall wurde von der Nationalpolizei der Ukraine und dem Sicherheitsdienst (SBU) ein spezielles Strafverfahren eingeleitet:

  • Verstoß gegen strenge Auflagen: Gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften ist die Lagerung explosiver Munition in der Nähe von Wohnhäusern und sozialen Gebäuden strengstens untersagt;

  • Verantwortung der Beamten: Regierungsvertreter erklärten, dass alle Verantwortlichen, die die Lagerung von Munition in der Nähe von Wohngebieten genehmigt haben, wegen Dienstpflichtverletzung zur vollen Rechenschaft gezogen werden und harte Konsequenzen folgen werden.

KiewUkraineExplosionMunitionNotfall
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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