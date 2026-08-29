Wird Europa im Winter erfrieren? Gasspeicher leer, Kohlepreise explodiert!

·2·Welt
Wird Europa im Winter erfrieren? Gasspeicher leer, Kohlepreise explodiert!

Auf den globalen Rohstoffmärkten sind komplexe und widersprüchliche Dynamiken zu beobachten. Während die Ölpreise vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage um den Iran und der Erwartungen an die Zinspolitik der US-Notenbank Fed gesunken sind, bleiben die Erdgaspreise in der Europäischen Union gefährlich hoch.

Die mangelnde Vorbereitung der europäischen Länder auf die Heizperiode und die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren unterirdischen Reserven haben die Nachfrage nach dem alternativen Brennstoff Kohle auf dem Kontinent sprunghaft ansteigen lassen.

Ölmarkt: Unter 90 Dollar pro Barrel gefallen

Auf den internationalen Märkten wurde ein Rückgang bei den Notierungen für „schwarzes Gold“ verzeichnet:

  • Preisbewegung: Der Preis für die Nordsee-Referenzmarke Brent fiel im Wochenverlauf von 92,4 Dollar auf 89,3 Dollar ;

  • Einfluss der Fed und der Zinssätze: Phil Flynn, leitender Analyst bei der Price Futures Group, betonte, dass die Aussagen des US-Notenbankers Kevin Warsh über eine mögliche Zinserhöhung zum Jahresende den Preisrückgang beschleunigt haben;

  • Faktor Straße von Hormus und Venezuela: Gerüchte über Abkommen zwischen dem Iran und Oman sowie die Öffnung der Meerenge, aber auch Donald Trumps Ankündigung eines Mega-Deals mit Venezuela über Ölfelder mit 65 Milliarden Barrel Reserven haben die Marktängste vorübergehend gedämpft.

Europas Gasfalle: Speicher leer, Preise verdoppelt

Die Sorgen in Europa vor der Heizperiode wachsen:

  • Die 800-Dollar-Hürde: An der niederländischen Börse TTF fiel der Gaspreis pro tausend Kubikmeter leicht von 815 Dollar auf 806 Dollar , bleibt aber stabil über der gefährlichen 800-Dollar-Marke;

  • Reservendefizit: Europäische Unternehmen haben zu spät mit der Aufstockung der Importe begonnen. Derzeit sind die Speicherbestände um 14 Milliarden Kubikmeter geringerals im gleichen Zeitraum des Vorjahres;

  • Zehn Milliarden Dollar Mehrkosten: Die Liefernotierungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Infolgedessen muss die Europäische Union in dieser Saison zweistellige Milliardenbeträge zusätzlich für Gasimporte ausgeben.

Rückkehr zur Kohle: Alternative Energie wird teurer

Die extrem hohen Gaspreise zwingen die Industrie des Kontinents dazu, sich wieder der Kohle zuzuwenden:

  • Preissprung: Der Preis für Kohle mit einmonatiger Lieferfrist vom ARA-Hub (Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam) stieg von 125,2 Dollar pro Tonne auf 131,5 Dollar;

  • Wintertest: Solche Preissteigerungen auf den Gas- und Kohlemärkten deuten darauf hin, dass die kommende Wintersaison für die europäische Industrie und die Bevölkerung äußerst schwierig werden wird.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schwere Explosion nahe Kiew: Munitionsdepot brennt nieder, 27 ToteSchwere Explosion nahe Kiew: Munitionsdepot brennt nieder, 27 ToteHeute, 16:3845-jähriger Mann stirbt bei Gesichtsstraffung45-jähriger Mann stirbt bei GesichtsstraffungHeute, 16:04Erste Hirntumorentfernung mit KI-UnterstützungErste Hirntumorentfernung mit KI-UnterstützungHeute, 15:40Eine Fledermaus versuchte, in den Mund einer Frau zu gelangen – wovor warnen Ärzte?Eine Fledermaus versuchte, in den Mund einer Frau zu gelangen – wovor warnen Ärzte?Heute, 15:30Hund, den sie seit Jahren kannte, greift 20-jährige Frau anHund, den sie seit Jahren kannte, greift 20-jährige Frau anHeute, 15:22Diebe stehlen 105 Kilogramm Hühnerfleisch von einem fahrenden Lkw (Video)Diebe stehlen 105 Kilogramm Hühnerfleisch von einem fahrenden Lkw (Video)Heute, 13:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich