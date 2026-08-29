Nacht des Schreckens in Russland: 313 Drohnenangriffe abgewehrt, Verletzte gemeldet

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation gab am Samstagmorgen, den 29. August, eine offizielle Erklärung ab, in der Einzelheiten zu einem weiteren massiven Drohnenangriff auf die Regionen des Landes bekannt gegeben wurden.

Dem offiziellen Bericht des Militärs zufolge haben die russischen Luftabwehrkräfte in der vergangenen Nacht insgesamt 313 Drohnen abgefangen und zerstört.

Angriffe in über 10 Regionen und Seegebieten

Der Bericht des Verteidigungsministeriums hebt die weitreichende geografische Ausdehnung der Zielgebiete hervor. Die unbemannten Fluggeräte wurden über folgenden Gebieten abgeschossen:

Grenz- und Zentralregionen: Regionen Belgorod, Brjansk, Woronesch, Kaluga, Kursk, Lipezk, Rostow und Tula;

Zentrale und südliche Regionen: Region Moskau, Region Krasnodar, Krim sowie die Republik Tatarstan;

Seegebiete: Zahlreiche Drohnen wurden auch über den Gewässern des Asowschen und des Schwarzen Meeres zerstört.

Lage in der Region Rostow: 7 Personen verletzt

Der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljusar, informierte über die nächtlichen Angriffe und bestätigte, dass es in der Region zu Schäden und Verletzten gekommen ist: