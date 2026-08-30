Lionel Messi stellt neuen MLS-Rekord mit vier Toren gegen Montreal auf

Inter Miami CF feierte einen deutlichen 7:1-Sieg gegen CF Montreal in einem MLS-Spiel. Die Partie im Chase Stadium beendete die jüngste sieglose Serie des Teams und bescherte dem argentinischen Star Lionel Messi einen weiteren historischen Rekord. Der Sieg beendete die fünf Spiele andauernde Sieglosigkeit Miamis in allen Wettbewerben, wie Goal.com berichtet.

Das Spiel wurde in der 20. Minute durch den brasilianischen Mittelfeldspieler Casemiro eröffnet, der sein erstes Tor seit seinem Wechsel im Sommer erzielte. Danach übernahm Lionel Messi das Kommando. Der erfahrene Stürmer erhöhte in der 40. Minute, nachdem er einen Abpraller nach einem Freistoß verwertete. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte er mit einer brillanten Einzelleistung seinen zweiten Treffer.

Ein Abend der Rekorde und der Stärke trotz persönlicher Tragödie

Wie Apple TV berichtete, fand dieses Spiel in einer emotional schwierigen Zeit für Lionel Messi statt, da sein Vater und langjähriger Vertreter Jorge Anfang des Monats verstarb. Trotzdem gab der Stürmer auf dem Platz alles und unterstützte seine Teamkollegen. Besonders bemerkenswert war, wie er uneigennützig Luis Suárez bediente, der das vierte Tor des Teams erzielte.

Gegen Ende der Partie komplettierte Lionel Messi seinen Hattrick, indem er den Torwart in der 83. Minute gekonnt überlupfte. Kurz vor Spielende trug sich auch das 18-jährige Talent Alexander Shaw in die Torschützenliste ein. In der Nachspielzeit verwandelte Messi einen weiteren Freistoß und setzte den Schlusspunkt unter die Begegnung.

Historische Meilensteine und Anerkennung durch Teamkollegen

Laut Goal.com und internationalen Medien war dieser Viererpack das achte Spiel mit vier Toren in der Karriere von Lionel Messi. Er wurde zudem der am schnellsten erreichte Spieler in der MLS-Geschichte, der 20 Spiele mit zwei oder mehr Toren erzielte (72 Spiele). Aktuell führt er die Torschützenliste der Liga mit 18 Toren in 19 Spielen an.

Nach dem Spiel lobte Mittelfeldspieler Casemiro die Fähigkeiten des Argentiniers. „Wir müssen diese Momente genießen, denn er ist ein Mann, der Geschichte schreibt. Wir müssen ihn auf dem Platz sehen und uns mit ihm messen“, betonte der Brasilianer. Auch Interimstrainer Guillermo Hoyos verbarg seine Bewunderung für die Leistung seines Schützlings nicht.

Nach diesem hohen Sieg bleibt Inter Miami auf dem 2. Platz der Eastern Conference, 10 Punkte hinter Tabellenführer Nashville SC. CF Montreal verbleibt auf dem 14. Platz. Die starke Leistung des Teams in dieser entscheidenden Phase der Saison weckt große Hoffnungen bei den Fans.