1. September in drei US-Regionen zum „Unabhängigkeitstag Usbekistans“ erklärt (Foto)

Anlässlich des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit Usbekistans wurde der 1. September 2026 in der Stadt Seattle, im Bundesstaat Oregon und in der Hauptstadt Washington, D.C. offiziell zum „Unabhängigkeitstag Usbekistans“ erklärt.

Die Bürgermeisterin von Seattle, Cathy B. Wilson, die Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, und die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, haben die entsprechenden Proklamationen unterzeichnet.

Die Dokumente würdigen den 35-jährigen Entwicklungsweg Usbekistans seit der Unabhängigkeit, die durchgeführten Reformen und das Ansehen des Landes auf internationaler Ebene. Zudem wird betont, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Usbekistan und den USA in Bereichen wie Handel, Investitionen, Technologie, Bildung, Tourismus und kulturellem Austausch weiterentwickelt.

In der von der Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, unterzeichneten Proklamation werden die Einwohner des Bundesstaates dazu aufgerufen, dieses bedeutende Datum gemeinsam zu feiern. Das Dokument wurde auch vom Secretary of State von Oregon, Tobias Read, beglaubigt.

Die Proklamation in Seattle legt besonderes Augenmerk auf die Rolle Usbekistans in Zentralasien,sein wirtschaftliches Potenzial sowie die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Seattle in den Bereichen Handel, Investitionen, Technologie und anderen Feldern.

Auf diese Weise wurde am Vorabend des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit Usbekistans in verschiedenen Regionen der USA offiziell auf den Nationalfeiertag des Landes aufmerksam gemacht.