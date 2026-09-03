Javohir Sindarov nimmt an einem großen Turnier in Indien teil

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Javohir Sindarov nimmt an einem großen Turnier in Indien teil

Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov wird eine weitere Gelegenheit haben, sein Können bei einem prestigeträchtigen Schachwettbewerb unter Beweis zu stellen. Er nimmt an der vierten Saison der Tech Mahindra Global Chess League teil, die vom 5. bis 13. September im indischen Bengaluru stattfindet, FYERS American Gambits für das Team.

Diesmal ist unser Landsmann nicht nur ein reguläres Teammitglied, sondern tritt als Icon — der führende Spieler am ersten Brett an. Sindarovs Rolle als Teamkapitän steigert das Interesse am Turnier zusätzlich.

Ein neuer Status für Sindarov

In der Saison 2026 der Global Chess League wurde Sindarov als Icon-Spieler der FYERS American Gambits nominiert. Zum Team gehören außerdem Spieler wie Daniil Dubov, Nihal Sarin, Bibisara Assaubayeva, Sara Khadem und Marc-Andria Maurizzi.

Für Javohir Sindarov ist dieses Turnier eine wichtige Gelegenheit, sich als Teamführer am ersten Brett zu beweisen.

Laut offiziellen Angaben der Global Chess League liegt der usbekische Großmeister derzeit auf Platz 4 der Weltrangliste. Bei seiner vorherigen GCL-Teilnahme erzielte er 10 Siege, 11 Unentschieden und 6 Niederlagen.

Schachstars versammeln sich in Bengaluru

Neben Sindarov werden eine Reihe weiterer Weltklasse-Schachspieler am Turnier teilnehmen. Darunter:

  • Magnus Carlsen;

  • Viswanathan Anand;

  • Alireza Firouzja;

  • Ian Nepomniachtchi;

  • Daniil Dubov;

  • Nihal Sarin.

Carlsen kehrt als Teil des Teams Alpine APL Pipers in den Wettbewerb zurück. Sein Team ist der Gewinner der Saison 2025.

Wie ist das Turnierformat?

In der Global Chess League 2026 nehmen sechs Franchise-Teams teil. In der Hauptphase treten die Teams in einem Doppelrundenturnier gegeneinander an.

Information

Indikator

Wettbewerb

Tech Mahindra Global Chess League

Saison

Saison 4

Ort

Bengaluru, Indien

Daten

5.–13. September

Teams

6

Sindarovs Team

FYERS American Gambits

Sindarovs Status

Icon, erstes Brett

Preisgeld

1 Million Dollar

Die erste Phase des Wettbewerbs findet vom 5. bis 12. September statt. Die beiden besten Teams kämpfen am 13. September im Finale um die Meisterschaft. Das Gesamtpreisgeld beträgt 1 Million US-Dollar.

Warum ist dieses Turnier für Sindarov wichtig?

Für Javohir Sindarov ist der Wettbewerb in Bengaluru kein gewöhnliches Vereinsturnier. Er nähert sich in diesem Jahr einer der wichtigsten Phasen seiner Schachkarriere.

Sindarov gewann das Kandidatenturnier 2026 und sicherte sich damit das Recht, um die Weltmeisterschaft zu spielen. Ende des Jahres tritt er gegen den amtierenden Weltmeister Dommaraju Gukesh um die Weltkrone an. Laut Reuters sind beide Spieler 20 Jahre alt, was dies zu einem der jüngsten Weltmeisterschaftsduelle der Geschichte macht.

Daher ermöglicht ihm die Global Chess League, seine Vorbereitung erneut gegen hochkarätige Gegner zu testen.

Alle Augen sind nun auf Sindarov gerichtet

Indem der usbekische Großmeister beim Turnier in Bengaluru am ersten Brett spielt, übernimmt er eine große Verantwortung für das Abschneiden seines Teams.

Die Global Chess League, die am 5. September beginnt, wird für Sindarov voraussichtlich nicht nur ein Mannschaftserfolg, sondern auch einer der wichtigsten Tests vor der Weltmeisterschaft.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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