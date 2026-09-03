Der renommierte Trainer Ange Postecoglou gab zu, dass die Möglichkeit, mit Cristiano Ronaldo zusammenzuarbeiten, der entscheidende Faktor für seinen Wechsel zum saudi-arabischen Verein Al Nassr war. Der australische Coach glaubt, dass die Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Star zweifellos eines der glänzendsten Kapitel seiner Trainerkarriere werden wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit dem Podcast The Howie Games sprach der 61-jährige Fachmann über die Unterzeichnung eines Zweijahresvertrags im Juli, bei dem er Jorge Jesus als Trainer ablöste. Ihm zufolge war das Angebot, mit dem fünffachen Ballon d'Or-Gewinner zu arbeiten, nicht abzulehnen, da der Stürmer derzeit hart daran arbeitet, die Marke von 1000 Karrieretoren zu erreichen.

Zusammenarbeit mit historischen Persönlichkeiten

Nachdem er im Laufe seiner Karriere mit vielen weltbekannten Spielern gearbeitet hat, sieht Postecoglou seine neue Aufgabe beim Verein aus Riad als Chance, Teil des historischen Vermächtnisses von Cristiano Ronaldo zu werden. Seinen Worten zufolge ist es für jeden Trainer eine große Ehre, mit solch großartigen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten.

„Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, bin ich glücklich, am Erfolg anderer teilgehabt zu haben“, sagt Postecoglou. Er erinnerte daran, dass er während seiner aktiven Zeit unter Ferenc Puskás spielte sowie mit asiatischen Fußballlegenden wie Tim Cahill in der australischen Nationalmannschaft und Son Heung-min bei Tottenham zusammenarbeitete.

Haltung zu Ligen außerhalb Europas

Nachdem er nach einem kurzen Engagement bei Nottingham Forest im Oktober arbeitslos war, erhielt der Trainer Angebote von Dutzenden Vereinen. Er betonte jedoch nachdrücklich, dass er den Wechsel in den Nahen Osten nicht als Rückschritt in seiner Karriere betrachtet.

Laut ixbt.com und Sportpublikationen hat sich Postecoglou trotz der Tatsache, dass einige Experten Ligen außerhalb Europas unterschätzen, nie solchen Stereotypen hingegeben. Seiner Meinung nach sollte sich ein professioneller Trainer immer auf neue Herausforderungen und die Möglichkeit konzentrieren, mit großartigen Spielern zu arbeiten.