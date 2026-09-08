Neues HMD Key 2 Smartphone vor offizieller Ankündigung geleakt

Die Marke HMD bereitet die Einführung ihres neuen Budget-Geräts, des HMD Key 2 Smartphones, vor. Alle wichtigen technischen Daten und Informationen zu diesem noch nicht offiziell vorgestellten Gadget sind im Internet durchgesickert. Laut ixbt.com ist das kommende Gerät im Grunde eine umbenannte Version des zuvor entwickelten HMD Arc 2 und wird als erschwingliche Lösung für alltägliche Aufgaben vermarktet. Dies berichtet Ixbt.com .

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Den durchgesickerten Informationen zufolge wird das Smartphone mit einem 6,52-Zoll IPS LCD-Display ausgestattet sein. Der Bildschirm unterstützt HD+-Auflösung und eine Standard-Bildwiederholrate von 60 Hz. Das Gerät wird voraussichtlich in zwei Farben erhältlich sein: Schwarz und Grün. Obwohl das Gerät mit seinem schlichten und praktischen Design hier erstmals vorgestellt wird, richten sich seine Basisfunktionen an Nutzer im Einsteigersegment.

Die Hardware-Leistung des Geräts basiert auf dem eher bescheidenen Unisoc SC9863A Prozessor. Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu gewährleisten, ist das Smartphone mit 3 GB oder 4 GB RAM sowie 32 GB oder 64 GB internem Speicher ausgestattet. Zudem wurde angekündigt, dass die Möglichkeit besteht, bis zu 4 GB virtuellen RAM zur Erweiterung der Systemkapazitäten hinzuzufügen.

Kamera, Akku und Software

In Bezug auf die Fotografie verfügt das HMD Key 2 über einen 13 MP Hauptsensor und ein 0,3 MP Zusatzmodul auf der Rückseite. Auf der Vorderseite befindet sich eine 5 MP Kamera für Selfies und Videoanrufe, die für einfache tägliche Bedürfnisse ausreicht.

Eine der größten Stärken des Smartphones ist seine Akkukapazität, da das Gerät mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet ist. Um die Kosten niedrig zu halten, wurde jedoch auf eine Schnellladetechnologie verzichtet – die maximale Ladeleistung beträgt lediglich 10 W. Softwareseitig kommt das leichtgewichtige Betriebssystem Android 14 Go zum Einsatz, das speziell für ressourcenbeschränkte Geräte entwickelt wurde.

Die Genauigkeit dieser Leaks wurde von Insidern bestätigt, insbesondere von einer Quelle unter dem Pseudonym smashx_60, die bereits zuvor zuverlässige Informationen über das neueste HMD Icon Flip 1 und andere Smartphones geliefert hat. Bisher hat der Hersteller weder das offizielle Veröffentlichungsdatum noch die Preisgestaltung für das neue Modell bekannt gegeben.