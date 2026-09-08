Mann nach Steinwurf auf Auto zu 151.000 Tenge Geldstrafe verurteilt

In der kasachischenRegion Atyrau musste sich ein Mann vor Gericht verantworten, nachdem er die Scheiben eines fremden Geländewagens mit einem Stein eingeschlagen hatte. Er wurde zu einer Geldstrafe von 151.375 Tenge verurteilt. Dies berichtete Nur.kz .

Wie der offizielle Telegram-Kanal der Gerichte der Region Atyrau mitteilte, wurde der Fall vor dem Bezirksgericht Schylyoi gemäß Teil 1 Artikel 147-1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten verhandelt.

Das Gericht stellte fest, dass der Mann auf dem Gelände einer GmbH im 8. Bezirk der Stadt Kulsary einen Stein auf einen Toyota Fortuner warf, der dem Unternehmen gehörte. Infolgedessen gingen die Fahrerseite und die Windschutzscheibe zu Bruch.

Während der Gerichtsverhandlung gestand der Täter seine Schuld vollumfänglich ein und drückte sein Bedauern über die Tat aus.

Seine Schuld wurde durch das im Gericht geprüfte Protokoll, die Erklärungen der Beteiligten, Fotos sowie weitere Unterlagen belegt.

Bei der Strafzumessung berücksichtigte das Gericht das Geständnis und die Reue des Mannes als strafmildernde Umstände. Erschwerende Umstände wurden nicht festgestellt.

Laut Gerichtsbeschluss wurde der Mann nach Teil 1 Artikel 147-1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 151.375 Tenge verurteilt.

Das Urteil ist rechtskräftig.