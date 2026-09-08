Offiziell: Ilyos Zeytullayev ist neuer Cheftrainer von Kattaqo‘rg‘on!

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Offiziell: Ilyos Zeytullayev ist neuer Cheftrainer von Kattaqo‘rg‘on!

Eine unerwartete und sensationelle Trainerernennung hat im usbekischen Fußball stattgefunden. Der erfahrene Fachmann, der sich erst gestern vom Klub Bunyodkor aus Taschkent verabschiedet hat, Ilyos Zeytullayev wird seine Karriere beim Pro-League-Vertreter Kattaqo‘rg‘on fortsetzen. Dies gab der Pressedienst des Vereins offiziell über seine Social-Media-Kanäle bekannt. Dass ein renommierter Trainer mit Erfahrung im europäischen Fußball einen unterklassigen Verein übernimmt, zieht die Aufmerksamkeit vieler Experten und Fans auf sich. Welche Aufgabe wurde dem 44-jährigen Spezialisten gestellt und welche Ziele verfolgt er mit dem Team? Am Ende des Artikels enthüllen wir die große Überraschung — die offizielle Stellungnahme der Vereinsführung von Kattaqo‘rg‘on und alle Details zu den neuen strategischen Zielen des Trainers.

Bei Bunyodkoreine glänzende Ära und eine neue Herausforderung

Die Trainerkarriere von Ilyos Zeytullayev wird im usbekischen Fußball als frischer Wind bewertet:

  • Erfahrung aus der italienischen Schule: Der Spezialist, der den Großteil seiner Spielerkarriere bei Klubs der italienischen Serie A verbrachte, zeichnet sich durch seine einzigartige taktische Vision aus;

  • Arbeit beim Hauptstadtklub: Während seiner Zeit bei Bunyodkor hinterließ er bei der Öffentlichkeit und den Fans einen positiven Eindruck;

  • Ein neues Projekt in der Pro League: Die Vereinbarung mit dem Vertreter der Region Samarkand, Kattaqo‘rg‘on, zeigt, wie hoch die Ambitionen des Klubs sind.

"Der Spezialist, der den Großteil seiner Spielerkarriere in Italien verbrachte, hinterließ als Trainer von Bunyodkor einen positiven Eindruck. Seine nächste Station wird Samarkand sein", verkündete der Pressedienst des Klubs.

Die wichtigste Entscheidung und das große Ziel: Aufstieg in die Super League

Die Hauptfrage, die viele Fußballfans interessiert, ist, warum der bekannte Trainer in eine untere Liga wechselt und was der Masterplan des Klubs ist. Die wichtigste Entscheidung und Schlussfolgerung ist,dass die Führung von Kattaqo‘rg‘on offiziell eine vollständige Einigung mit dem 44-jährigen Ilyos Zeytullayev erzielt hat. Er wird nun darum kämpfen, dieses zweite Team aus der Region Samarkand zum ersten Mal in der Geschichte in die Super League zu führen. Die Vereinsführung hat volles Vertrauen in den erfahrenen Trainer und wünscht ihm viel Erfolg.

Glauben Sie, dass Ilyos Zeytullayev mit seinen modernen Ansichten und seiner europäischen Erfahrung Kattaqo‘rg‘on in die Elite — die Super League — führen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht mit Ihren Freunden und Pro-League-Fans!

Ilyos ZeytullayevKattaqo‘rg‘onBunyodkorUzbekistan Super LeaguePro League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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