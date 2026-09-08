Vor dem Start der neuen Saison 2026/2027 in der UEFA Champions League ist Manchester City nach Portugal gereist, um das erste Auswärtsspiel gegen den FC Porto zu bestreiten. Unter der Leitung von Enzo Maresca reist das Team nach drei aufeinanderfolgenden Siegen in der heimischen Liga mit viel Selbstvertrauen in den Europapokal. Besonders die internationale Teilnahme des usbekischen Verteidigers Abduqodir Husanov steht im Fokus von Millionen unserer Landsleute. Wer steht im 22-köpfigen Kader von Maresca und welche Leistungsträger fehlen verletzungsbedingt? Am Ende des Artikels klären wir die wichtigste Frage: den Status der fehlenden Stars und alle Details zu den Verletzungen.

Historische Erinnerungen des Trainers und der Spielplan der Gruppenphase

Die Manchester City Europapokal-Kampagne beginnt mit ernsthaften Prüfungen:

Marescas Rückkehr in die Champions League: Cheftrainer Enzo Maresca, der diese prestigeträchtige Trophäe in der Saison 2022/2023 als Assistent von Pep Guardiola gewann, führt das Team nun als Cheftrainer an;

Auswärtsspiel-Karte: Nach dem Duell in Portugal reist der englische Spitzenklub zu den Auswärtsspielen gegen RB Leipzig, Barcelona und Lens;

Intensive Duelle im Etihad: Zu Hause empfängt man den amtierenden Meister Paris Saint-Germain sowie AEK Athen, Napoli und Sporting CP.

„Das Team geht nach den souveränen Siegen in den ersten drei Premier-League-Spielen mit hoher Motivation in die Champions League“, heißt es im Bericht des Klubs.

Die 22 Spieler für Portugal und Husanovs Chance

Der vom Cheftrainer für das Auswärtsspiel nominierte Kader sieht wie folgt aus:

Torhüter: Gianluigi Donnarumma, Gerónimo Rulli, Marcus Bettinelli;

Abwehr: Rico Lewis, Matheus Nunes, Abduqodir Husanov , Vitor Reis, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Rayan Aït-Nouri;

Mittelfeld: Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovačić, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Phil Foden, Rayan Cherki;

Angriff: Rayan McAdoo, Antoine Semenyo, Allan Elias, Iliman Ndiaye, Erling Haaland.

Wichtige Entscheidungen und das Schicksal der verletzten Spieler

Die wichtigste Frage, die viele Fans beschäftigt, ist, warum einige Stammspieler nicht mit nach Portugal gereist sind. Die wichtigste Entscheidung und Schlussfolgerung ist, dass die Akademie-Talente Kaden Braithwaite und Floyd Samba für das parallel stattfindende Spiel der UEFA Youth League in den U19-Kader berufen wurden, anstatt mit der ersten Mannschaft zu reisen. Zudem fehlen zwei wichtige Stars aufgrund gesundheitlicher Probleme: Nico O'Reilly fällt nach einer im Training erlittenen Rückenverletzung aus, während Jérémy Doku weiterhin an einer Wadenverletzung laboriert.

Glauben Sie, dass unser Landsmann Abduqodir Husanov gegen Porto in der Startelf stehen und zum Sieg beitragen kann? Ist der erneuerte Kader von Manchester City in der Lage, in dieser Saison den Champions-League-Titel zu gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußball-Nachricht mit Ihren Freunden!