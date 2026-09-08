Starlink-Internet an Bord von Austrian Airlines gestartet

Austrian Airlines, eine der führenden Fluggesellschaften Österreichs, hat offiziell die Nutzung von hochgeschwindigem Starlink-Satelliteninternet an Bord ihrer Flugzeuge gestartet. Der erste mit der neuen Technologie ausgestattete Airbus A320neo absolvierte einen Flug von Wien nach Porto, Portugal, und markiert damit den Beginn eines umfassenden Digitalisierungsprozesses der Flotte. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com können Passagiere nun in einer Höhe von etwa 11,6 Kilometern eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung genießen. Das Starlink-System bietet eine stabile Verbindung mit minimaler Latenz, was es ermöglicht, während des Fluges nicht nur Nachrichten zu schreiben oder Webseiten zu durchsuchen, sondern auch effizient zu arbeiten und Videos online zu streamen.

Kostenloser Zugang und umfassende Pläne

Obwohl diese fortschrittliche Technologie derzeit nur in einem Flugzeug getestet wird, plant die Fluggesellschaft, sie in Zukunft auf ihre gesamte Flotte auszuweiten. Nach Angaben von Austrian Airlines ist geplant, bis Ende der Wintersaison 2026/2027 weitere 20 Flugzeuge mit dem Hochgeschwindigkeitsinternet auszustatten. Danach wird das System schrittweise in allen Flugzeugen des Unternehmens installiert.

Es wurde bekannt gegeben, dass der neue Dienst für Passagiere aller Serviceklassen verfügbar sein wird. Ein weiterer Vorteil für Passagiere ist, dass Mitglieder der Treueprogramme Travel ID und Miles & More das Internet während des Fluges völlig kostenlos nutzen können.

Veränderungen auf dem globalen Luftfahrtmarkt

Austrian Airlines erweitert die Reihe der großen Fluggesellschaften in Europa, die auf das Starlink-System umsteigen. Es war bereits bekannt, dass eine Reihe internationaler Fluggesellschaften begonnen haben, ihren Passagieren diese Technologie anzubieten.

Insbesondere wurde zuvor berichtet, dass United Airlines auf ihren Langstreckenflügen eine Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi-Verbindung über Starlink selbst über Ozeanen eingerichtet hat. Zudem wurde erwähnt, dass Singapore Airlines plant, ihre Airbus A350- und A380-Flugzeuge ab 2027 mit diesem Satellitennetzwerk auszustatten, und dass auch die irische Fluggesellschaft Aer Lingus Vorbereitungen für einen solchen Schritt trifft.