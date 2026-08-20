Xiaomi beendet den Software-Support für beliebte Smartphones und Tablets

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Xiaomi beendet den Software-Support für beliebte Smartphones und Tablets

Xiaomi hat seine Richtlinien für Software-Updates seiner Geräte geändert und mehrere weitere beliebte Gadgets in die EOL-Liste (End of Life) aufgenommen. Wie ixbt.com berichtet, erhalten Modelle, die diese Stufe erreicht haben, künftig keinen offiziellen Software-Support mehr. Dies wird sich unweigerlich auf die Sicherheit und die künftigen Funktionen der Geräte auswirken. Ixbt.com berichtet .

Die aktualisierte Liste umfasst insgesamt sechs beliebte Modelle, darunter das Flaggschiff Xiaomi 12S Pro sowie das Redmi Note 12R, das bei Käufern im Budget-Segment weit verbreitet ist. Besitzer dieser Geräte werden künftig weder regelmäßige HyperOS-Updates noch monatliche Sicherheitspatches erhalten.

Welche Modelle verlieren den Support?

Gemäß der Unternehmensrichtlinie wurde eine endgültige Liste der Gadgets erstellt, die in die Kategorie veralteter Geräte aufgenommen wurden. Die folgenden Geräte haben offiziell den EOL-Status erhalten:

  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12 Lite
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12R
  • Redmi 12 5G
Alle diese Geräte haben ihren Lebenszyklus beendet und wechseln in eine softwareunabhängige Phase.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich der Betrieb der in diese Liste aufgenommenen Gadgets nicht ändern wird – sie werden ihre üblichen Aufgaben weiterhin erfüllen. Mit der Zeit wird jedoch ihre Anfälligkeit für neue Cyberbedrohungen zunehmen, und neue Funktionen, die in späteren Versionen von HyperOS eingeführt werden, werden diese Modelle definitiv nicht erreichen.

Dennoch kann Xiaomi in Ausnahmefällen, wenn äußerst schwerwiegende Sicherheitsbedrohungen auftreten, spezielle Notfall-Patches auch für Geräte veröffentlichen, die nicht mehr offiziell unterstützt werden. Nutzer, die im Alltag moderne Funktionen und ein hohes Schutzniveau bevorzugen, sollten dennoch in naher Zukunft den Wechsel zu neueren Modellen in Betracht ziehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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