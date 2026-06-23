Xiaomi stellt neuen Mijia Pro 508L Kühlschrank mit HyperOS vor

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi stärkt weiter seine Position auf dem Markt für Haushaltsgeräte. Das Unternehmen hat seinen intelligenten Kühlschrank der nächsten Generation präsentiert — das Modell Mijia Refrigerator Pro 508L. Dieses Gerät zeichnet sich nicht nur durch sein großes Fassungsvermögen aus, sondern auch durch die Integration in das moderne HyperOS-Ökosystem und fortschrittliche Luftreinigungstechnologien. Wie Ixbt.com berichtet, wurde dies bekannt gegeben.

Der Mijia Refrigerator Pro 508L wird in zwei Varianten hergestellt — in der traditionellen "French-Door"- und in einer Vier-Tür-Konfiguration (Cross-Door). Laut ixbt.com beträgt das Gesamtnutzvolumen des neuen Modells 508 Liter. Davon entfallen 297 Liter auf den Hauptkühlschrank, 176 Liter auf das Gefrierfach und 35 Liter auf eine spezielle Zone mit separat einstellbarer Temperatur.

Global Ion Purification 4.0 und Hygiene

Einer der wichtigsten technischen Vorteile des neuen Modells ist das Global Ion Purification 4.0 System. Xiaomi-Ingenieure betonen, dass diese Technologie in der Lage ist, die Luft im Kühlraum in nur drei Minuten vollständig zu reinigen. Der Sterilisationsprozess dauert etwa zwei Minuten. Dies sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben und unangenehme Gerüche vermieden werden.

Im Gefrierfach wurde eine antibakterielle Schutzschicht auf Basis von Silberionen verwendet. Besonders wichtig ist, dass das Gerät über ein unabhängiges Kühlsystem verfügt, damit sich die Gerüche der Lebensmittel nicht vermischen. Das bedeutet, dass Kühl- und Gefrierkammern über separate Verdampfer, Ventilatoren und Luftkanäle verfügen.

Smart Home und Energieeffizienz

Der Kühlschrank unterstützt die Xiaomi HyperOS Connect Plattform. Dies ermöglicht es den Benutzern, das Gerät über ein Smartphone zu steuern, die Temperatur aus der Ferne einzustellen und es mit anderen Smart-Home-Elementen zu synchronisieren. Das Gerät ist mit einem Inverter-Kompressor ausgestattet, dessen Geräuschpegel nur 31 Dezibel beträgt — ein fast unhörbares Geräusch.

Energieverbrauch: nicht mehr als 0,81 kWh pro Tag;

Außenbeschichtung: Stahlpaneele, die resistent gegen Fingerabdrücke, Verschmutzungen und Kratzer sind;

Abmessungen: 1925 × 792 × 597 mm.

Was den Preis betrifft, liegt der empfohlene Preis für das Vier-Tür-Modell bei etwa 660 Dollar, während die French-Door-Variante 695 Dollar kostet. In China werden die Preise aufgrund staatlicher Subventionen voraussichtlich noch niedriger sein. Der offizielle Verkauf des neuen Smart-Kühlschranks beginnt am 1. Juli. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Modell bis Ende des Sommers über offizielle Distributoren oder Parallelimporte auf den usbekischen Markt kommt.