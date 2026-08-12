SpaceX startet Starmind-Projekt für künstliche Intelligenz im Weltraum

Das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX hat das ambitionierte Starmind-Projekt angekündigt, das auf den Aufbau leistungsstarker Zentren für künstliche Intelligenz im Weltraum abzielt. Laut ixbt.com soll die Initiative energieintensive Berechnungen für künstliche Intelligenz in die Erdumlaufbahn verlagern und die Möglichkeiten künftiger Weltraumnetze drastisch erweitern. Ixbt.com berichtet .

Das Starmind-Projekt sieht ein riesiges Netzwerk aus einer Million Satelliten in der Umlaufbahn vor. Die Geräte sollen mit integrierten Rechenzentren ausgestattet werden, um komplexe Berechnungen im Bereich der künstlichen Intelligenz direkt im Weltraum durchzuführen. Dadurch könnten Energieknappheit und infrastrukturelle Einschränkungen auf der Erde umgangen werden.

Leistung und finanzielle Perspektiven im Weltraum

Nach den aktuellen Plänen des Projekts will das Unternehmen bis Ende 2027 Satelliten mit einer Gesamtleistung von 10 Gigawatt ins All bringen. Elon Musk zufolge könnte dies bei Kosten von 30 bis 50 Dollar pro Watt jährliche Einnahmen von 300 bis 500 Milliarden Dollar ermöglichen.

Experten zufolge würde ein finanzieller und technologischer Sprung dieser Größenordnung die Position von SpaceX auf dem globalen Raumfahrtmarkt weiter stärken. Die Platzierung von Datenverarbeitungszentren in der Erdumlaufbahn könnte nicht nur die Belastung herkömmlicher Server am Boden verringern, sondern auch Geschwindigkeit und Effizienz der Datenübertragung auf eine neue Ebene heben.

Die Kardaschow-Skala und die Entwicklung der Zivilisation

Bei der Erläuterung der Bedeutung des Projekts erinnerte Elon Musk an die wissenschaftlichen Ideen des berühmten Physikers Nikolai Kardaschow. Der sowjetische Astronom klassifizierte Zivilisationen nach ihren Möglichkeiten zur Energienutzung und vertrat die Ansicht, dass jede fortgeschrittene Gesellschaft die Energieressourcen ihres Planeten, ihres Sterns oder sogar ihrer Galaxie erschließen müsse.

Das Starmind-Projekt gilt als praktischer Schritt in Richtung dieses philosophischen und wissenschaftlichen Ansatzes. Die großmaßstäbliche Nutzung von Energie im Weltraum und ihr Einsatz zur Versorgung von Systemen für künstliche Intelligenz könnten die Menschheit auf eine neue Stufe des technologischen Fortschritts heben.