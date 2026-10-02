Wunderbares Ereignis: Wüste in Chile blüht nach starken Regenfällen auf

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Wunderbares Ereignis: Wüste in Chile blüht nach starken Regenfällen auf

Ein Großteil der Atacama-Wüste in Chile ist nach starken Regenfällen in ein buntes Blumenmeer verwandelt worden, berichtete Associated Press. In der Region, die als trockenste Wüste der Welt außerhalb der Pole gilt, sind Millionen von Samen und Zwiebeln aufgegangen und erblüht.

Es wurde mitgeteilt, dass es Anfang des Jahres aufgrund des Wetterphänomens El Niño zu starken Niederschlägen in der Atacama kam. Einige Samen und Zwiebeln lagen jahrzehntelang inaktiv im Boden verborgen.

Nach Angaben der Nationalen Forstbehörde Chiles sind in dem Gebiet mehr als 200 Pflanzenarten erblüht. Rote und gelbe Nanyuka, violette Blumen, weiße Suspiro, orangefarbene Tersopelo sowie Garra de León haben die Wüstenlandschaft verändert.

In den Monaten Juli und August fielen in einigen Gebieten bis zu 160–190 Millimeter Regen. Dies ist einer der höchsten Werte, die seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1950er Jahren gemessen wurden.

Die diesjährige blühende Wüstenfläche umfasst etwa 17.000 Quadratkilometer. Die CONAF gab an, dass dies die ausgedehnteste und intensivste Blütezeit seit 1997 sein könnte.

Es wird erwartet, dass bis November etwa 300.000 Touristen die blühende Wüste besuchen werden.

AtacamaChileEl-NiñoCONAFNaturphänomen
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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