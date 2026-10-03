Verbindungsprobleme bei einigen iPhone 18 Pro Max Smartphones aufgetreten

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Verbindungsprobleme bei einigen iPhone 18 Pro Max Smartphones aufgetreten

In den USA sind einige Nutzer bei ihren neuen iPhone 18 Pro Max Smartphones auf eine schwerwiegende Störung gestoßen. Die Geräte verlieren unerwartet die Verbindung zum Mobilfunknetz und schalten in den SOS-Modus, was im Alltag zu erheblichen Problemen führt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Informationen von MacRumors und 9to5Mac wurde das Problem bisher hauptsächlich bei Geräten festgestellt, die im Netz des großen US-Mobilfunkanbieters AT&T betrieben werden. Bei Auftreten der Störung können Nutzer keine normalen Anrufe tätigen, keine SMS versenden oder das mobile Internet nutzen.

Kommunikation und Notdienste fallen aus

Laut AT&T können in einigen Fällen sogar Notrufe für Nutzer nicht mehr verfügbar sein. Dies zeigt, dass das Problem nicht nur aus technischer, sondern auch aus sicherheitstechnischer Sicht schwerwiegend ist.

Apple hat das Bestehen dieser Störung bestätigt und erklärt, dass eine „geringe Anzahl“ von Nutzern betroffen sei. Der Technologiegigant lehnte es jedoch ab, die genaue Anzahl der betroffenen Smartphones offenzulegen.

Präventivmaßnahmen und Einschränkungen

Um die Situation zu vermeiden, empfiehlt Apple den Besitzern dringend die Installation des Updates auf iOS 27.0.1. Zudem verteilt AT&T aktualisierte Netzbetreibereinstellungen, die innerhalb von 14 Tagen automatisch auf kompatiblen Geräten erscheinen sollten.

Diese Updates dienen jedoch nur der Vorbeugung. Wenn das iPhone die Verbindung bereits verloren hat, führt die Installation von Software-Updates zu keinem Ergebnis.

Nur ein Austausch hilft

Apple betont, dass es unmöglich ist, den normalen Betrieb eines Geräts, das bereits die Verbindung verloren hat, per Software wiederherzustellen. In einer solchen Situation ist ein vollständiger Austausch des Smartphones erforderlich, und den Besitzern wird empfohlen, sich an die entsprechenden Servicezentren zu wenden.

Berichte von Reddit-Nutzern bestätigen ebenfalls, dass Standardmethoden, einschließlich der Reaktivierung der eSIM oder des Zurücksetzens der Netzwerkeinstellungen, nicht helfen. Bisher hat Apple die genaue Ursache dieser schwerwiegenden Störung nicht erläutert und auch nicht, warum das Software-Update nur als vorbeugende Maßnahme fungiert.

AppleiPhone 18 Pro MaxAT&TMobilfunkiOS Update
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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