Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben Massendemonstrationen begonnen. Berichten zufolge sind etwa 4.000 Bürger aus verschiedenen Regionen in die Stadt gekommen, um auf die Plätze zu gehen und ein Ende des Krieges sowie die Wiederherstellung des Friedens zu fordern.

Laut der ukrainischen Publikation „Vremya.ua“ findet eine der wichtigsten Protestkundgebungen im Herzen der Hauptstadt statt — auf dem Unabhängigkeitsplatz (Maidan).

Lage auf dem Platz: Plakate und Aktivisten

Videomaterial vom Ort des Geschehens zeigt einen ununterbrochenen Strom von Menschen, die auf den Unabhängigkeitsplatz strömen:

Die Demonstranten versammeln sich mit verschiedenen Slogans und Plakaten, die zum Frieden aufrufen.

Zahlreiche Sicherheitskräfte sowie Vertreter lokaler und ausländischer Medien sind vor Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Unter den Teilnehmern der Aktion befinden sich auch der amerikanische Journalist Sergey Lyubarskiy sowie der bekannte ukrainische Aktivist und ehemalige Opernsänger Todor Panovskiy.

Wer steckt hinter den Demonstrationen?

Wie die Publikation „Strana“ berichtet, wurde diese Kundgebung auf den Aufruf des ukrainischen Soldaten, ehemaligen Journalisten und Menschenrechtlers aus Odessa, Aleksandr Todorov, organisiert: