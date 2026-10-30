Neuer Betrug bei Telegram: Die gefälschte Abstimmungsmasche

Unter usbekischen Nutzern hat die Zahl der Fälle, in denen Telegram-Konten unter dem Vorwand gefälschter „Wettbewerbe“ und „Abstimmungen“ massenhaft gestohlen werden, drastisch zugenommen. Das Zentrum für Cybersicherheit des Innenministeriums sowie die Polizei von Taschkent rufen die Bürger zur Wachsamkeit auf und warnen vor gefährlichen Phishing-Angriffen, die sich im Netzwerk verbreiten.

Das Gefährlichste daran ist, dass solche Nachrichten nicht von Fremden stammen, sondern im Namen Ihrer engsten Bekannten, Freunde oder Familienmitglieder gesendet werden, deren Konten bereits gehackt wurden.

Wie funktioniert das Betrugsschema?

Cyberkriminelle nutzen die Gutgläubigkeit der Menschen und den Wunsch, ihren Angehörigen zu helfen, in den folgenden 5 Schritten aus:

Nachricht unter vertrauenswürdiger Maske: Von einem Bekannten: „Hallo, bitte klicke auf diesen Link und stimme für meine Nichte/mein Kind/meine Großmutter ab“ oder „Wir nehmen an einem Wettbewerb für die beste Mutter/Großmutter teil“ eine solche aufrichtige Bitte geht ein; Gefälschte (Phishing-)Seite: Wenn Sie auf den Link klicken, öffnet sich eine gefälschte Seite, die das offizielle Aussehen und Design von Telegram vollständig nachahmt; Abfrage von Daten: Die Seite bittet Sie unter dem Vorwand, die Stimme zu bestätigen, um Ihre Telefonnummer und den 5-stelligen geheimen Login-Code, der von der Telegram-App gesendet wurde; Kontrollverlust in einem Augenblick: Sobald Sie den Code eingeben, greifen Betrüger von einem anderen Gerät auf Ihr Konto zu und werfen Sie zwangsweise von allen Ihren Geräten (Beendigung der Sitzung) raus; Folgen und Gelderpressung: Über das erbeutete Konto werden in Ihrem Namen neue Betrugsnachrichten an alle Kontakte verbreitet oder Ihre Angehörigen werden gebeten, dringend Geld auf eine Karte zu überweisen.

3 wichtige goldene Regeln zum Schutz

Um Ihre persönlichen Daten und Ihr Profil zu schützen, müssen Sie die folgenden Empfehlungen strikt befolgen:

Klicken Sie niemals auf verdächtige Links: Öffnen Sie keine Links zu Abstimmungen, Geschenken oder Geldgewinnen, selbst wenn sie von Ihrem engsten Verwandten gesendet wurden. Rufen Sie die Person zuerst an und klären Sie, ob sie diese Nachricht wirklich selbst gesendet hat;

Geben Sie den geheimen Code an niemanden weiter: Der per Telegram oder SMS erhaltene Sicherheitscode ist eine persönliche Information. Geben Sie ihn auf keiner Website ein und stellen Sie ihn niemandem zur Verfügung;

Aktivieren Sie sofort die zweistufige Bestätigung (2FA): In der App: „Einstellungen“ ➔ „Privatsphäre und Sicherheit“ ➔ „Zweistufige Bestätigung“ (Two-Step Verification) Gehen Sie zu diesem Bereich, legen Sie ein komplexes Passwort fest und verknüpfen Sie Ihre E-Mail. In diesem Fall können Betrüger, selbst wenn sie den Bestätigungscode erhalten, ohne das zusätzliche Passwort nicht auf das Konto zugreifen.

Was tun, wenn Ihr Konto gestohlen wurde?

Wenn Sie darauf hereingefallen sind und die Daten eingegeben haben, zählt jede Sekunde:

Beenden Sie aktive Sitzungen: Wenn Ihre Telegram-App auf einem Computer oder einem anderen Tablet geöffnet geblieben ist, gehen Sie sofort zu „Einstellungen“ ➔ „Geräte“ (Devices) und löschen Sie unbekannte Sitzungen;

Ändern Sie das Passwort: Legen Sie so schnell wie möglich ein zweistufiges Passwort fest oder ergreifen Sie Maßnahmen, um das Konto vorübergehend einzufrieren;

Informieren Sie Ihre Angehörigen: Teilen Sie Ihren Freunden und Bekannten per Telefonanruf oder über andere Netzwerke mit, dass Ihr Konto gehackt wurde, damit sie nicht in die in Ihrem Namen verfasste Betrugsfalle tappen.

Das Zentrum für Cybersicherheit des Innenministeriums fordert alle Bürger auf, die Regeln der digitalen Hygiene zu befolgen und ihre Angehörigen zu warnen.