Tore in der Nachspielzeit: Dramatische Spiele am 26. Spieltag der usbekischen Meisterschaft

Die Spiele des 26. Spieltags der usbekischen Superliga waren geprägt von echtem Fußball-Drama, intensiven Kämpfen und Toren in den letzten Sekunden. Während der Titelanwärter Pakhtakor auswärts mühsam drei wichtige Punkte holte, glich Sogdiana in Zomin in der Nachspielzeit noch aus.

Die Spiele vom 30. Oktober brachten eine Reihe überraschender Ergebnisse und mehrere Platzverweise (Rote Karten) mit sich.

Khorezm — Pakhtakor 0:1: Tor in der 88. Minute und Massen-Platzverweis in der 90.+7 Minute

Eines der intensivsten Duelle des Spieltags fand in Urganch statt:

Der entscheidende Treffer: Das Schicksal der Partie wurde in der 88. Minute besiegelt — Pakhtakor-Mittelfeldspieler Karimov traf ins gegnerische Tor und sicherte den Tashkentern einen goldwerten Sieg.

Die Spannung in der 90.+7 Minute: In den letzten Sekunden der Nachspielzeit lagen die Nerven blank. Infolgedessen wurden Tahsin von Pakhtakor und Otakhonov von Khorezm des Feldes verwiesen, sodass beide Teams die Partie mit 10 Mann beendeten.

Sogdiana — Bukhara 1:1: Rettung in der 90.+1 Minute

In der Begegnung in Zomin entging Sogdiana nur knapp einer Niederlage:

Die Führung für Bukhara: In der 57. Minute brachte Mamasiddiqov die Gäste in Führung.

Die Wende in der Nachspielzeit: Die Jizzakh-Elf erhöhte den Druck und glich in der 90.+1 Minute durch ein Tor von Kamolov zum 1:1 aus.

Rote Karte: Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich, in der 90.+4 Minute, sah Sogdiana-Spieler Karimov die Rote Karte und musste das Feld verlassen.

Kokand-1912 — Qizilqum 0:0: Remis gegen dezimierten Gegner

In der Partie in Kokand fielen keine Tore:

Früher Platzverweis: Bereits in der 39. Minute wurde der Qizilqum-Legionär Jigauri wegen eines Fouls vom Platz gestellt.

Ungenutzter Vorteil: Obwohl die Spieler von Kokand-1912 fast eine Stunde lang in Überzahl agierten, konnten sie die Abwehr aus Navoi nicht durchbrechen, und das Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden.

Da die Superliga kurz vor dem Abschluss steht, ist jeder gewonnene Punkt von entscheidender Bedeutung für die endgültige Platzierung der Teams in der Tabelle.