Großer Umbruch in Brasilien: Ancelotti kündigt Plan zur radikalen Erneuerung der Nationalmannschaft an

Nach dem unerwarteten Scheitern bei der Weltmeisterschaft hat in der brasilianischen Nationalmannschaft eine Ära der tiefgreifenden Reformen und des Generationswechsels begonnen. Der Cheftrainer der „Pentacampeões“ Carlo Ancelotti gab den Startschuss für den Erneuerungsprozess des Kaders und erklärte, dass das Team auf Basis einer neuen Generation neu aufgebaut wird.

Der erfahrene italienische Experte betonte, dass langfristige Ziele für die Mannschaft gesetzt wurden, und merkte an, dass die Spiele im November ein wichtiges Testfeld für den verjüngten Kader sein werden.

„Der richtige Zeitpunkt für den Umbruch“: Ancelottis Plan

In einem Interview mit der spanischen Publikation „Sport.es“ erläuterte der Cheftrainer die neue Politik der Nationalmannschaft wie folgt:

Beginn der Reformen: „Wir haben den Prozess der Erneuerung des Teams begonnen und jetzt ist der absolut richtige Zeitpunkt dafür. Bereits im September haben wir begonnen, junge Spieler zu sichten, und nun werden wir weiterhin die Jungs bewerten, die die Zukunft der brasilianischen Nationalmannschaft sein können“, sagte Ancelotti;

Vorrang für die Jugend: Es wurde ein ausgewogener Kader zusammengestellt, der neun Spieler im olympischen Alter sowie 15 Akteure unter 23 Jahren umfasst;

Erfahrenes Fundament: Obwohl der gesamte Kader verjüngt wird, hat der Trainerstab fünf Schlüsselspieler der letzten Weltmeisterschaft beibehalten, die als wichtige Stützen im neuen Zyklus dienen sollen.

Der Test im November: Tour durch Asien

Die erneuerte brasilianische Nationalmannschaft wird im November ihre nächsten Testspiele auf dem asiatischen Kontinent bestreiten:

Gegner: Die „Seleção“ wird in Freundschaftsspielen gegen die Nationalmannschaften von Japan und Singapur antreten;

Ziel: Durch diese Begegnungen beabsichtigt Ancelotti, die Widerstandsfähigkeit der jungen Talente auf internationaler Bühne zu testen und das Grundgerüst der Stammelf für kommende offizielle Turniere endgültig zu formen.

Solch drastische Veränderungen im Kader der fünffachen Weltmeister deuten darauf hin, dass im brasilianischen Fußball eine neue, starke und dynamische Ära beginnt.