„Atombombe ist für uns ein Spielzeug“: Iran könnte Atomwaffen in 48 Stunden entwickeln

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„Atombombe ist für uns ein Spielzeug“: Iran könnte Atomwaffen in 48 Stunden entwickeln

Der bekannte iranische Staatsmann und Politiker Mohammad Javad Larijani hat mit einer weiteren scharfen und sensationellen Erklärung zum nuklearen Potenzial des Landes die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich gezogen. Larijani, ein ehemaliger Berater des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, behauptete, dass die iranische Nuklearindustrie ihren regionalen und globalen Konkurrenten – Pakistan, Indien und Israel – weit voraus sei.

Er betonte, dass die Entwicklung und Herstellung einer Atombombe für Teheran heute ein einfacher Prozess sei, der keinerlei technische oder wissenschaftliche Schwierigkeiten mit sich bringe.

„1-2 Wochen oder 48 Stunden genügen“: Wie steht es um das technische Potenzial?

Javad Larijani enthüllte, dass die wissenschaftliche Basis des Iran bereits über volle militärische Kapazitäten verfüge:

  • Kurzfristiger Sprung: Laut dem Politiker ist der Iran bei einer entsprechenden politischen Entscheidung in der Lage, innerhalb von nur 1–2 Wochen, oder sogar in 24–48 Stunden, eine voll einsatzfähige Atomwaffe bereitzustellen;

  • Industrielle Überlegenheit: Larijani behauptet, dass der Iran in Bezug auf Nukleartechnologien, Anreicherungskapazitäten und wissenschaftliches Fachpersonal über ein System verfüge, das fortschrittlicher sei als das seiner Nachbarn mit offiziellem Atomwaffenstatus sowie das Israels.

„Wir wollen es einfach nicht“: Teherans neue Doktrin

Mit dieser Erklärung bringt Larijani eine neue und gefährliche Theorie in die iranische Außenpolitik ein:

  • Philosophie des bewussten Verzichts: Demnach gibt es eine religiöse Fatwa des Obersten Führers, die besagt, dass das Land, obwohl es den Punkt erreicht hat, an dem es nur noch einen Schritt von der Atomwaffe entfernt ist, diese nicht als Waffe formalisieren darf. Das Fehlen der Bombe sei also nicht auf mangelnde Möglichkeiten zurückzuführen, sondern darauf, dass Teheran sie „einfach nicht will“;

  • Kritik an internationalen Beschränkungen: Der Politiker verurteilte das „Atomabkommen“ (JCPOA) von 2015 scharf und betonte, dass der Iran offiziell als Mitglied des globalen „Atomclubs“ anerkannt werden müsse; andernfalls sei es zweckmäßig, die Teilnahme am Atomwaffensperrvertrag (NVV) auszusetzen.

Druckmittel und Abschreckung

Internationale militärpolitische Analysten sind der Meinung, dass solche radikalen Erklärungen hochrangiger Politiker wie Larijani mehreren geopolitischen Zielen dienen:

  • Warnung an Israel und den Westen: Vor dem Hintergrund der akuten militärischen Konfrontationen im Nahen Osten setzt Teheran mit solchen Äußerungen eine Politik der nuklearen Abschreckung (Deterrence) gegenüber seinen Rivalen um;

  • Vorteile bei diplomatischen Verhandlungen: Die Verkürzung der Zeit bis zur Entwicklung einer Atombombe wird als ständiges psychologisches Druckmittel genutzt, um westliche Sanktionen zu lockern und bei künftigen politischen Verhandlungen die Oberhand zu gewinnen.

Die Behauptungen der iranischen Seite, die technischen Grenzen für den Bau einer Atombombe überschritten zu haben, werden zu einem schwerwiegenden Faktor, der eine grundlegende Überprüfung des Sicherheitssystems im Nahen Osten erzwingt.

Mohammad Javad LarijaniIranisches AtomprogrammAyatollah Ali KhameneiJCPOAGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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