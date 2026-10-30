Ehemaliger UFC-Kämpfer Saidyoqub Qahramonov verliert beim ACA 209 Turnier

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Ehemaliger UFC-Kämpfer Saidyoqub Qahramonov verliert beim ACA 209 Turnier

In der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe fand das prestigeträchtige MMA-Turnier ACA 209 statt. In einem der Hauptkämpfe stieg der erfahrene usbekische Athlet und ehemalige UFC-Kämpfer Saidyoqub Qahramonov in das Oktagon.

Der kompromisslose und intensive Kampf gegen den Lokalmatador Baxtovar Yunusov dauerte über die volle Distanz von drei Runden und endete mit einem überraschenden Ergebnis.

Der komplette 3-Runden-Kampf und das Urteil der Punktrichter

Die Details des an intensiven Angriffen und Positionskämpfen reichen Duells waren wie folgt:

  • Kampfverlauf: Alle 3 Runden des Kampfes wurden vollständig absolviert, wobei beide Seiten erbitterten Widerstand leisteten;

  • Einstimmige Entscheidung der Punktrichter: Am Ende des Kampfes erkannten die Punktrichter einstimmig mit 30:27, 30:27 und 30:26 die Überlegenheit des tadschikischen Kämpfers Baxtovar Yunusov an und erklärten ihn zum Sieger.

Sieg des Debütanten und Veränderung der Rekorde

Dieses wichtige Aufeinandertreffen führte zu signifikanten Veränderungen in der Profikarriere beider Kämpfer:

  • Erfolgreiches Debüt von Baxtovar Yunusov: Dieser Kampf war das Debüt für Yunusov in der ACA League. Nach diesem Sieg erreichte seine Gesamtbilanz 12 Siege, 1 Niederlage und 1 Unentschieden;

  • Qahramonovs Serie gestoppt: Saidyoqub Qahramonov verlor seine Siegesserie von drei Kämpfen in Folge. Nach dem heutigen Ergebnis stieg die Anzahl der Niederlagen unseres Landsmanns auf 4.

Dieser Wettbewerb in Duschanbe stand im Mittelpunkt des Interesses der Kampfsportfans in der Region und war auch für die kommenden Ranking-Veränderungen der Organisation von großer Bedeutung.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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