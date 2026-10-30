Real Madrid unternimmt ernsthafte Schritte, um sein eigenes Eigengewächs zurückzuholen, das in der italienischen Serie A zu einer echten Sensation geworden ist: Nico Pazins Santiago Bernabéu zurückzubringen.

Der 22-jährige talentierte Mittelfeldspieler zeigt derzeit beim Como 1907 herausragende Leistungen und ist ins Visier der europäischen Spitzenklubs geraten. Wie der bekannte spanische Insider und Journalist Ramón Álvarez de Mon berichtet, hat die Führung der „Königlichen“ fest beschlossen, bereits im kommenden Sommer die spezielle Klausel im Vertrag des Spielers zu aktivieren und von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, um ihn für 80 Millionen Euro zurückzukaufen.

Glanzleistung in der Champions League und Demütigung von Manchester United

Der Marktwert und das Interesse an Nico Paz erreichten nach dem letzten Spieltag der Champions League ihren Höhepunkt:

Super-Spiel gegen Manchester United: In der prestigeträchtigen Begegnung gegen den englischen Giganten zeigte der 22-jährige Mittelfeldspieler eine echte Führungsrolle, erzielte zwei Tore und lieferte zudem eine Torvorlage (Assist); Im Fokus der Weltöffentlichkeit:

Diese phänomenale Leistung ermöglichte es ihm, in die Elf des Spieltags gewählt zu werden und als einer der vielversprechendsten Spielmacher des europäischen Fußballs anerkannt zu werden. Abgelehntes Angebot und die Geschichte des 60-Millionen-Euro-Deals

Der Abschied des jungen Spielers aus Madrid und sein Weg nach Italien haben eine eigene Geschichte:

Die Wahl zugunsten von Como:

In der Sommerpause versuchte der Madrider Klub, ihn zurückzuholen, doch Nico Paz lehnte dieses Angebot ab. Er zog es vor, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und sich in Italien weiterzuentwickeln, anstatt auf der Ersatzbank zu sitzen; Die enorme Investition des italienischen Klubs:

Die Führung von Como glaubte an das Potenzial des jungen Stars und überwies 60 Millionen Euro an Real Madrid, um alle Transferrechte zu erwerben; Der Schachzug aus Madrid: Real Madrid hatte beim Transfer eine Rückkaufklausel (Buy-back) in den Vertrag integriert, die es den Madrilenen erlaubt, den Spieler für 80 Millionen Euro vor jedem anderen Interessenten zurückzuholen. Mit seinen konstanten und produktiven Leistungen wird Nico Paz zum idealen Kandidaten für den Generationswechsel im Mittelfeld von Real Madrid, und es wird immer deutlicher, dass er in der nächsten Saison wieder das königliche Trikot tragen wird.

Madridning hiylasi: «Real» klubi transfer chog‘ida shartnomaga ustuvor qayta sotib olish (buy-back) bandini kiritib ketgan bo‘lib, unga ko‘ra madridliklar 80 million yevro to‘lab, futbolchini istalgan boshqa xaridordan oldin olib ketish huquqiga ega.

Ko‘rsatayotgan barqaror va sermahsul o‘yini bilan «Real» yarim himoyasidagi avlodlar almashinuvi uchun ideal nomzodga aylanayotgan Nikolas Pas kelasi mavsumda yana «qirollik» libosini kiyishi tobora oydinlashib bormoqda.