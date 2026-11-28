Nodirbek Abdusattorov unter den Spitzenreitern beim London Chess Classic 2026
In der britischen Hauptstadt läuft das prestigeträchtige London Chess Classic 2026 internationale Schachturnier, bei dem die Partien der 3. Runde abgeschlossen wurden. Das offizielle Preisgeld von 50.000 Pfund Sterlingwobei (der Sieger erhält 15.000 Pfund) bei diesem Wettbewerb verteidigt der amtierende Champion, der usbekische Großmeister Nodirbek Abdusattorov seinen Titel würdig.
Abdusattorovs Ergebnisse in den ersten drei Runden
In der „Masters“-Gruppe kämpfen 10 Großmeister über 9 Runden um den Sieg. Unser Landsmann startete mit einem Sieg in das Turnier, teilte sich aber in den folgenden zwei Partien die Punkte mit seinen erfahrenen Gegnern:
1. Runde: Ein souveräner Sieg gegen den einheimischen Großmeister Shreyas Royal .
2. Runde: Ein Remis gegen einen weiteren bekannten englischen Schachspieler, Michael Adams .
3. Runde: In der gestrigen Partie wurden die Punkte mit der legendären ukrainischen Großmeister-Legende Vasyl Ivanchuk geteilt.
Die Situation in der Tabelle und die Spiele der heutigen 4. Runde
In der 3. Runde besiegte der US-Amerikaner Levon Aronian Michael Adams und wurde mit 2,5 Punkten alleiniger Spitzenreiter. Ihm folgen drei Schachspieler mit jeweils 2 Punkten.
Statistiken
Offizielle Informationen
Turnierformat und Preisgeld
10 Teilnehmer, 9 Runden; Gesamtpreisgeld — 50.000 Pfund (für den Sieger — 15.000 Pfund)
Alleiniger Spitzenreiter (nach der 3. Runde)
Levon Aronian (USA) — 2,5 Punkte
Verfolgergruppe (jeweils 2 Punkte)
Nodirbek Abdusattorov (Usbekistan), Andrew Woodward, Gawain Jones
Abdusattorovs Partie in der 4. Runde
Heute, am 28. November spielt er mit den schwarzen Steinen gegen den 39-jährigen Engländer Gawain Jones.
Die Partie des Spitzenreiters in der 4. Runde
Levon Aronian spielt mit den schwarzen Steinen gegen Vasyl Ivanchuk .
Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorov heute in der 4. Runde mit den schwarzen Steinen gegen Gawain Jones gewinnen und wieder an die Spitze der Tabelle klettern kann?
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