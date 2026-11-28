In Taschkent haben die Finalrunden des Box-World-Cups begonnen. Am ersten Wettkampftag stieg für das usbekische Nationalteam als Erster -50 kg unser Vertreter in der Gewichtsklasse Shodiyorjon Meliqo‘ziyev in den Ring und startete mit einem souveränen Sieg.

Klare Überlegenheit im usbekisch-kasachischen Derby

Unser Landsmann traf in der ersten Runde des Turniers auf einen ernstzunehmenden Gegner, den Kasachen Daniyal Sabit. Während des intensiven und spannenden Kampfes sicherte sich Shodiyorjon Meliqo‘ziyev durch präzise und überzeugende Aktionen die Oberhand und gewann einstimmig nach Punkten mit 5:0 und zog damit in die nächste Runde des Wettbewerbs ein.

Kampfdetails

Statistiken Offizielle Daten Wettbewerb Boxen World Cup Finalrunde (Taschkent) Gewichtsklasse -50 kg Paarung Shodiyorjon Meliqo‘ziyev (Usbekistan) — Daniyal Sabit (Kasachstan) Endergebnis 5:0 (Shodiyorjon Meliqo‘ziyev zieht in die nächste Runde ein)

Glauben Sie, dass Shodiyorjon Meliqo‘ziyev, der den World Cup in Taschkent mit einem glänzenden Sieg eröffnet hat, in der Gewichtsklasse bis 50 kg den Titel holen kann?

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