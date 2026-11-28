Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo hat erneut auf das mysteriöse „M“-Zeichen angespielt, das in den letzten Wochen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen hat. Sein neuester Beitrag auf Instagram hat die Spekulationen über die Bedeutung dieses Symbols weiter angeheizt.

In einem seiner letzten Videos scheint der Fußballer „MAAAAUU“ zu rufen. Genau dieses Wort hat er auch unter seinen Beitrag geschrieben. Dies hat die Fans dazu veranlasst, über die dahinter verborgene Bedeutung nachzudenken.

Auf Portugiesisch bedeutet das Wort „mau“ so viel wie „böse“ oder „schlecht“. Aus diesem Grund interpretieren einige Ronaldos Geste als humorvolle Warnung, etwa im Sinne von „Ich bin gefährlich“.

Zuvor hatten Fans vermutet, dass der Buchstabe „M“ auf den nächsten Meilenstein des Spielers bei der Anzahl seiner Tore hindeuten könnte. Ihrer Meinung nach könnte das Zeichen mit dem portugiesischen Wort „mil“ für tausend in Verbindung stehen.

Bisher hat Ronaldo die wahre Bedeutung seines mysteriösen Zeichens nicht kommentiert. Daher sorgt auch sein neuester Beitrag weiterhin für zahlreiche Spekulationen unter den Fans.