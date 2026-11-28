«Ich gehe nur zum Kämpfen in die USA»: Islam Makhachev hat nicht vor, in den USA zu leben
Der Champion im UFC Leichtgewicht Islam Makhachev hat erklärt, dass er nicht die Absicht hat, langfristig in Übersee zu bleiben oder in den USA zu leben. Der Athlet äußerte sich dazu offen in einem Interview mit dem Fernsehsender „Match TV“ .
«Ich möchte dort nicht leben, und schon gar nicht arbeiten»
Der Champion betonte, dass er nur für Kämpfe im Rahmen seiner Profikarriere in die USA reise und es vorziehe, die restliche Zeit in seiner Heimat zu verbringen:
«Ich fliege nur nach Amerika, um zu kämpfen und wieder zurückzukehren. Ich möchte dort weder leben noch bleiben, und schon gar nicht arbeiten. Man kann dort zwar Geld verdienen, wie es jetzt der Fall ist, aber das ist auch schon alles», sagte Islam Makhachev.
Nächster Gegner und Karrierestatistik
Die Pläne des Champions und Details zu seiner Rückkehr ins Oktagon sind ebenfalls bekannt:
Statistiken
Offizielle Daten
MMA-Gesamtbilanz
29 Siege und 1 Niederlage
Mögliche nächste Gegner
Carlos Prates (Brasilien) — Michael Morales (Ecuador) Sieger des Kampfes
Kampf um den Interims-Titel
30. Januar findet in Toronto statt
Makhachevs Rückkehr ins Oktagon
2027 wurde für ein Aufeinandertreffen mit dem Interims-Champion bestätigt
Wer wird Ihrer Meinung nach den Kampf zwischen Carlos Prates und Michael Morales am 30. Januar in Toronto gewinnen und der nächste Gegner von Islam Makhachev werden?
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