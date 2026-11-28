Der Champion betonte, dass er nur für Kämpfe im Rahmen seiner Profikarriere in die USA reise und es vorziehe, die restliche Zeit in seiner Heimat zu verbringen:

Der Champion im UFC Leichtgewicht Islam Makhachev hat erklärt, dass er nicht die Absicht hat, langfristig in Übersee zu bleiben oder in den USA zu leben. Der Athlet äußerte sich dazu offen in einem Interview mit dem Fernsehsender „Match TV“ .

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«Ich fliege nur nach Amerika, um zu kämpfen und wieder zurückzukehren. Ich möchte dort weder leben noch bleiben, und schon gar nicht arbeiten. Man kann dort zwar Geld verdienen, wie es jetzt der Fall ist, aber das ist auch schon alles», sagte Islam Makhachev.

Nächster Gegner und Karrierestatistik

Die Pläne des Champions und Details zu seiner Rückkehr ins Oktagon sind ebenfalls bekannt:

Statistiken Offizielle Daten MMA-Gesamtbilanz 29 Siege und 1 Niederlage Mögliche nächste Gegner Carlos Prates (Brasilien) — Michael Morales (Ecuador) Sieger des Kampfes Kampf um den Interims-Titel 30. Januar findet in Toronto statt Makhachevs Rückkehr ins Oktagon 2027 wurde für ein Aufeinandertreffen mit dem Interims-Champion bestätigt

Wer wird Ihrer Meinung nach den Kampf zwischen Carlos Prates und Michael Morales am 30. Januar in Toronto gewinnen und der nächste Gegner von Islam Makhachev werden?

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