AMD, einer der führenden Akteure auf dem Halbleitermarkt, steht kurz vor der Einführung seiner neuen Chip-Generation der Serie Ryzen AI MAX PRO 400. Diese Neuerung ist für professionelle Laptops und mobile Workstations konzipiert und soll die Möglichkeiten der lokalen Verarbeitung von künstlicher Intelligenz (AI) auf ein neues Niveau heben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Informationen über die neuen Prozessoren tauchten in einem Update der Softwareplattform ROCm 7.14 von AMD auf. Wie Ixbt.com berichtet, wurde das System um die Unterstützung für die noch nicht offiziell angekündigten Modelle Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 und Ryzen AI Max PRO 485 erweitert. In internen Dokumenten wird diese Serie unter dem Codenamen "Gorgon Halo" geführt.

Neue Möglichkeiten für professionelle Anwender

Die Ryzen AI MAX PRO-Serie wurde in erster Linie für das Unternehmenssegment und Fachleute entwickelt, die hohe Leistung benötigen. Diese Chips kombinieren Rechenkerne mit Zen-Architektur, leistungsstarke integrierte Radeon-Grafik und einen speziellen Ryzen AI-Beschleuniger. Diese Kombination ermöglicht es, komplexe AI-Aufgaben direkt auf dem Computer auszuführen, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

ROCm (Radeon Open Compute) ist die offene Softwareplattform von AMD für Hochleistungsrechnen und künstliche Intelligenz. Die neue Version 7.14 bietet nicht nur Unterstützung für die Prozessoren, sondern auch Kompatibilität mit den für Entwickler wichtigen Tools ROCm Systems Profiler und ROCm Compute Profiler. Dies ermöglicht die Analyse und Optimierung der Anwendungsleistung.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach professionellen Laptops auf Basis von AMD-Prozessoren auf dem usbekischen Markt sind diese neuen Chips für Designer, Ingenieure und Datenspezialisten von großer Bedeutung. Für lokale Unternehmenskunden bietet die Durchführung sicherer und schneller AI-Berechnungen direkt auf dem Gerät einen zusätzlichen Vorteil bei der Gewährleistung der Datensicherheit.

AMD hat die genauen technischen Daten und das offizielle Veröffentlichungsdatum für die neuen Modelle noch nicht bekannt gegeben. Das Erscheinen der vollständigen Unterstützung auf Softwareebene deutet jedoch in der Regel darauf hin, dass das Produkt die kommerzielle Produktionsphase erreicht hat. Die Vorstellung der ersten Laptops mit diesen Prozessoren wird in den kommenden Monaten erwartet.