Spuren eines Asteroideneinschlags, der die Dinosaurier auslöschte, auf dem Mars entdeckt

Der NASA-Rover Perseverance hat eine der bedeutendsten Entdeckungen in der Geschichte des Roten Planeten gemacht. Bei der Untersuchung alter Gesteinsschichten am Rande des Jezero-Kraters identifizierten Wissenschaftler Spuren katastrophaler Ereignisse, die mit dem Chicxulub-Asteroideneinschlag vergleichbar sind, der das Aussterben der Dinosaurier auf der Erde verursachte. Laut einer im Journal of Geophysical Research: Planets veröffentlichten Studie ermöglicht dieser Fund einen neuen Blick auf die chaotische und zerstörerische Ära des Mars vor 3,9 Milliarden Jahren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die 75 Meter dicken Schichten, die vom Rover untersucht wurden und den Namen "Broom Point" tragen, gehören zu den ältesten Teilen der Planetenkruste. Ken Farley, stellvertretender Projektleiter am California Institute of Technology, erklärt, dass eine solch alte geologische Geschichte auf der Erde durch die Plattentektonik vollständig ausgelöscht wurde. Da es auf dem Mars keine solchen Prozesse gibt, ist das "geologische Tagebuch" der frühen Entstehungsphase des Sonnensystems intakt geblieben.

Ein Regen aus geschmolzenem Gestein aus dem All

Analysen mit den Instrumenten von Perseverance identifizierten sechs verschiedene Gesteinsarten im Gebiet "Broom Point". Darunter befinden sich Gesteinsfragmente, die mit Gasblasen gesättigt und geschmolzen waren, sowie winzige glasartige Kügelchen – Sphärulen. Wissenschaftler betonen, dass solche Sphärulen durch das sofortige Schmelzen und anschließende Erstarren von Gestein infolge eines Asteroideneinschlags entstehen.

Laut Alex Jones, Forscher am Imperial College London, deuten diese Schichten darauf hin, dass damals kein Regen oder Schnee vom Mars-Himmel fiel, sondern ein fast ununterbrochener Schauer aus geschmolzenen Gesteinsfragmenten und Staub. Die Größe der entdeckten Sphärulen, die dem Maßstab der Partikel entspricht, die beim Asteroideneinschlag, der die Dinosaurier auf der Erde auslöschte, entstanden sind, versetzt Experten in Erstaunen.

Ein zweifach katastrophaler Einschlag

Derzeit befinden sich diese geologischen Schichten in einer fast vertikalen Position, also in einem Winkel von über 80 Grad. Wissenschaftler erklären diesen Zustand mit zwei aufeinanderfolgenden gewaltigen Kollisionen:

Zunächst wälzte ein massiver Asteroideneinschlag, der das 1.900 Kilometer breite Isidis Basin bildete, die Kruste des Planeten um;

Später zertrümmerte ein zweiter Asteroideneinschlag, der den 45 Kilometer breiten Jezero-Krater schuf, diese Schichten weiter und hob sie auf ihre heutige Höhe.

Laut ixbt.com entnahm der Perseverance-Rover zwei Proben aus diesem Gebiet mit den Namen "Bell Island" und "Main River". Wenn diese Kapseln durch zukünftige Missionen zur Erde gebracht werden, werden Laboranalysen helfen, die Bedingungen auf dem Mars und sogar auf der jungen Erde vor 4 Milliarden Jahren präzise zu bestimmen.

Diese Entdeckung schlägt ein neues Kapitel im Verständnis nicht nur der Vergangenheit des Mars auf, sondern auch der Entstehungsphasen aller Planeten im Sonnensystem. Derzeit setzt Perseverance seine Forschungen fort und bereitet sich darauf vor, weitere alte Regionen des Planeten zu analysieren.