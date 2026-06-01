Kinder retten 5-jähriges Mädchen vor versuchtem Missbrauch durch Pädophilen in Russland

·554·Welt
Kinder retten 5-jähriges Mädchen vor versuchtem Missbrauch durch Pädophilen in Russland

In der russischen Stadt Tjumen hat ein 44-jähriger Mann, der beschuldigt wird, ein 5-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben zu wollen, vor Gericht ein volles Geständnis abgelegt und Reue gezeigt. Dies teilte der Pressedienst des Regionalgerichts mit.

Berichten zufolge hat die Person am 28. Mai Gewalt gegen das Mädchen angewendet, sie in den Eingangsbereich eines Wohnhauses gezogen und versucht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Per Gerichtsbeschluss wurde für den Verdächtigen eine zweimonatige Untersuchungshaft angeordnet.

Auf Überwachungsaufnahmen, die in sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie der Mann das Mädchen in den Hauseingang trägt, während sie sich wehrt und um Hilfe schreit.

Es wird berichtet, dass die Aufmerksamkeit zweier Jugendlicher die Tat verhinderte. Sie wurden Zeugen des Vorfalls und machten eine Frau in der Nähe aufmerksam, die sofort eingriff und das Mädchen aus den Händen des Mannes rettete.

Die Frau, die das Mädchen rettete, gab an, sie sei zufällig in den Nachbarhof gekommen, als sie die Kinder schreien hörte. Die Jugendlichen versuchten, den Mann aufzuhalten, der das Mädchen mit sich führte.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russisches Außenministerium verhängt Einreisebeschränkungen für britische BürgerHeute, 08:22Spannungen im Nahen Osten eskalieren: USA und Iran tauschen Schläge ausHeute, 06:15Starker Wind reißt Heißluftballon in Chudschand los: Landsmann verletztHeute, 06:09Khalilur Rahman zum neuen Präsidenten der UN-Generalversammlung gewähltHeute, 04:59750-Meter-Rekord-Sandwich gestohlenHeute, 23:54Gebete für BTS-Konzerttickets in Taiwan begonnenHeute, 22:29
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Guinness-Buch aktualisiert! Neun Babys auf einmal geboren
Shavkat Mirziyoyev drückt sein Beileid nach Tragödie in China aus
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Frau bringt nach 12 Jahren des Wartens Fünflinge zur Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel