Kinder retten 5-jähriges Mädchen vor versuchtem Missbrauch durch Pädophilen in Russland

In der russischen Stadt Tjumen hat ein 44-jähriger Mann, der beschuldigt wird, ein 5-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben zu wollen, vor Gericht ein volles Geständnis abgelegt und Reue gezeigt. Dies teilte der Pressedienst des Regionalgerichts mit.

Berichten zufolge hat die Person am 28. Mai Gewalt gegen das Mädchen angewendet, sie in den Eingangsbereich eines Wohnhauses gezogen und versucht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Per Gerichtsbeschluss wurde für den Verdächtigen eine zweimonatige Untersuchungshaft angeordnet.

Auf Überwachungsaufnahmen, die in sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie der Mann das Mädchen in den Hauseingang trägt, während sie sich wehrt und um Hilfe schreit.

Es wird berichtet, dass die Aufmerksamkeit zweier Jugendlicher die Tat verhinderte. Sie wurden Zeugen des Vorfalls und machten eine Frau in der Nähe aufmerksam, die sofort eingriff und das Mädchen aus den Händen des Mannes rettete.

Die Frau, die das Mädchen rettete, gab an, sie sei zufällig in den Nachbarhof gekommen, als sie die Kinder schreien hörte. Die Jugendlichen versuchten, den Mann aufzuhalten, der das Mädchen mit sich führte.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.