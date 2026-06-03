Bärenangriff in Japan: 4 Personen verletzt

In Japan ereignete sich ein gefährlicher Vorfall, als ein Bär in ein Wohngebiet eindrang. Bei diesem Incident in der Stadt Fukushima wurden mindestens vier Personen verletzt.

Berichten zufolge drang der Bär zunächst in ein Industriegebiet ein und griff zwei Arbeiter in einem Hüttenwerk an. Anschließend verließ er das Gebiet und begab sich in ein nahegelegenes Wohnviertel, wo er zwei weitere Personen verletzte – eine Frau und einen Mann in einem Bürogebäude.

Alle Verletzten wurden sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Zwar liegen keine genauen Angaben zu ihrem Zustand vor, doch Ärzte leisten Berichten zufolge die notwendige medizinische Versorgung.

Die örtliche Polizei warnte, dass sich der Bär möglicherweise noch im Stadtgebiet aufhält. Aus Sicherheitsgründen wurde der Unterricht an einigen Schulen vorübergehend ausgesetzt. Die Bevölkerung wurde gebeten, vorsichtig zu sein, nicht allein unterwegs zu sein und das Haus nur bei dringender Notwendigkeit zu verlassen.

Experten weisen darauf hin, dass Wildtiere in den letzten Jahren aufgrund schrumpfender Waldgebiete und Nahrungsmangel vermehrt in Wohngebiete vordringen. Solche Situationen sind daher gefährlich, und die Wachsamkeit der Bevölkerung ist von größter Bedeutung.