Leben eines 3-jährigen Mädchens bei spezieller Rettungsaktion gerettet

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Leben eines 3-jährigen Mädchens bei spezieller Rettungsaktion gerettet

Mitarbeiter des Ministeriums für Notsituationen führten in der Stadt Gudermes, Tschetschenische Republik, eine komplexe Rettungsaktion durch, um das Leben eines 3-jährigen Mädchens zu retten.

Berichten zufolge fiel das Mädchen versehentlich in ein tiefes Loch im Hof ihres Hauses. Die gefährlichste Komponente war die Ansammlung von Kohlendioxid im Loch, was eine ernsthafte Gefahr für das Leben des Kindes darstellte. Zudem war das Loch zu schmal, um sie direkt herauszuheben.

Daher entwickelten die Retter schnell einen sicheren Plan und gruben einen Tunnel von der Seite des Lochs aus. Während der Operation stieg einer von ihnen, sicher an einem speziellen Sicherheitsseil befestigt, mit dem Kopf voran in das Loch, um dem Mädchen Rettungsgeräte anzulegen.

Nach einem mehrere Minuten dauernden komplexen Vorgang wurde das Mädchen vorsichtig nach oben geholt und sofort den Ärzten übergeben. Derzeit wird berichtet, dass ihr Gesundheitszustand gut ist.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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