USA wollen Handelsbeschränkungen für zentralasiatische Länder aufheben

·38·Welt
USA wollen Handelsbeschränkungen für zentralasiatische Länder aufheben

Aus Washington kommen äußerst wichtige und erfreuliche Nachrichten für die usbekische Diplomatie und Wirtschaft. Während offizieller Anhörungen im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses des US-Kongresses wurde eine Erklärung abgegeben, die die wirtschaftlichen Beziehungen mit der zentralasiatischen Region, insbesondere Usbekistan, auf eine neue Stufe heben wird. Außenminister Marco Rubio bestätigte offiziell, dass die Trump-Administration die Initiative zur vollständigen Aufhebung der veralteten „Jackson-Vanik-Novelle“, die den gegenseitigen Handelsumsatz seit vielen Jahren negativ beeinflusst hat, uneingeschränkt unterstützt. Dies bedeutet eine direkte und breite Öffnung zum amerikanischen Markt für die Länder unserer Region.

Der Leiter der US-Außenpolitikbehörde betonte gesondert, dass die Aufhebung dieser Beschränkungen für die bilateralen Beziehungen äußerst vorteilhaft ist. „Wir betrachten diese Entscheidung als einen sehr nützlichen und notwendigen Schritt zur Stärkung der gegenseitigen Zusammenarbeit“, betonte Marco Rubio. Die Aufhebung dieser Novelle wird künstliche Barrieren, die den wirtschaftlichen Beziehungen jahrelang im Weg standen, einreißen und zu einem starken Anstieg des Handelsvolumens über den Ozean hinweg beitragen.

Darüber hinaus teilte der Außenminister Pläne für die nahe Zukunft mit und verkündete eine weitere wichtige Nachricht für die Völker Zentralasiens. „Ich möchte darauf hinweisen, dass wir planen, in naher Zukunft ein Treffen auf hoher Ebene im traditionellen 'C5+1'-Format in der Region abzuhalten. Gott will es, werde ich persönlich bis Ende dieses Jahres in die Region reisen, um an diesem Gipfel teilzunehmen“, sagte der Leiter der US-Außenpolitikbehörde.

Zur Information: Der diplomatische Mechanismus 'C5+1' ist eine einzigartige Plattform für multilaterale und kollektive Zusammenarbeit zwischen den USA und den fünf souveränen Staaten Zentralasiens – Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Washington nutzt dieses effektive Dialogformat seit 2015 erfolgreich zur Umsetzung von Projekten in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und humanitäre Angelegenheiten. Das bevorstehende neue Treffen und die Aufhebung der Beschränkungen werden diese Brücke zweifellos weiter stärken.

Verfolgen Sie die geopolitischen und wirtschaftlichen Erneuerungen zwischen den USA und Zentralasien, Details zu Marco Rubios bevorstehendem Besuch und die besten Analysen auf der internationalen Bühne immer mit uns auf den Seiten von Zamin!

USAUsbekistanMarco RubioDonald TrumpUS-Kongress
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erdbeben der Stärke 7,8: Ausnahmezustand auf den PhilippinenErdbeben der Stärke 7,8: Ausnahmezustand auf den PhilippinenHeute, 13:53Tödliches Erdbeben auf den Philippinen fordert viele MenschenlebenTödliches Erdbeben auf den Philippinen fordert viele MenschenlebenHeute, 13:53Vater in der Türkei versuchte, 3-jährige Tochter aus dem Fenster zu werfenVater in der Türkei versuchte, 3-jährige Tochter aus dem Fenster zu werfenHeute, 13:21Wasserspiegel im Kaspischen Meer sinkt rapideWasserspiegel im Kaspischen Meer sinkt rapideHeute, 13:14Iran warnt Israel vor „schwerem Schlag“Iran warnt Israel vor „schwerem Schlag“Heute, 13:05Trump fordert Israel und Iran zu sofortigem Waffenstillstand aufTrump fordert Israel und Iran zu sofortigem Waffenstillstand aufHeute, 13:00
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab