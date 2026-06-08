Aus Washington kommen äußerst wichtige und erfreuliche Nachrichten für die usbekische Diplomatie und Wirtschaft. Während offizieller Anhörungen im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses des US-Kongresses wurde eine Erklärung abgegeben, die die wirtschaftlichen Beziehungen mit der zentralasiatischen Region, insbesondere Usbekistan, auf eine neue Stufe heben wird. Außenminister Marco Rubio bestätigte offiziell, dass die Trump-Administration die Initiative zur vollständigen Aufhebung der veralteten „Jackson-Vanik-Novelle“, die den gegenseitigen Handelsumsatz seit vielen Jahren negativ beeinflusst hat, uneingeschränkt unterstützt. Dies bedeutet eine direkte und breite Öffnung zum amerikanischen Markt für die Länder unserer Region.

Der Leiter der US-Außenpolitikbehörde betonte gesondert, dass die Aufhebung dieser Beschränkungen für die bilateralen Beziehungen äußerst vorteilhaft ist. „Wir betrachten diese Entscheidung als einen sehr nützlichen und notwendigen Schritt zur Stärkung der gegenseitigen Zusammenarbeit“, betonte Marco Rubio. Die Aufhebung dieser Novelle wird künstliche Barrieren, die den wirtschaftlichen Beziehungen jahrelang im Weg standen, einreißen und zu einem starken Anstieg des Handelsvolumens über den Ozean hinweg beitragen.

Darüber hinaus teilte der Außenminister Pläne für die nahe Zukunft mit und verkündete eine weitere wichtige Nachricht für die Völker Zentralasiens. „Ich möchte darauf hinweisen, dass wir planen, in naher Zukunft ein Treffen auf hoher Ebene im traditionellen 'C5+1'-Format in der Region abzuhalten. Gott will es, werde ich persönlich bis Ende dieses Jahres in die Region reisen, um an diesem Gipfel teilzunehmen“, sagte der Leiter der US-Außenpolitikbehörde.

Zur Information: Der diplomatische Mechanismus 'C5+1' ist eine einzigartige Plattform für multilaterale und kollektive Zusammenarbeit zwischen den USA und den fünf souveränen Staaten Zentralasiens – Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Washington nutzt dieses effektive Dialogformat seit 2015 erfolgreich zur Umsetzung von Projekten in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und humanitäre Angelegenheiten. Das bevorstehende neue Treffen und die Aufhebung der Beschränkungen werden diese Brücke zweifellos weiter stärken.

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