Wissenschaftler warnen vor neuer Gefahr: Die Erdzeit verändert sich

In den letzten Jahren wurden Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel meist im Hinblick auf Lufttemperatur, Dürren oder Überschwemmungen diskutiert. Doch nun haben Wissenschaftler offenbart, dass dieser Prozess auch die Bewegung unseres Planeten beeinflusst.

Studien zufolge verändert das Schmelzen der riesigen Eisschichten in den Polarregionen die Massenverteilung auf der Erde. Dies beeinflusst die Rotationsgeschwindigkeit des Planeten um seine Achse und führt zu einer allmählichen Verlängerung der Tagesdauer.

Experten schätzen, dass die Tageslänge derzeit um durchschnittlich 1,33 Millisekunden pro Jahrhundert zunimmt. Wissenschaftliche Quellen weisen darauf hin, dass eine solche Rate seit Millionen von Jahren nicht mehr beobachtet wurde.

Diese Veränderungen sind für den Durchschnittsmenschen möglicherweise nicht wahrnehmbar. Doch selbst kleine Unterschiede in der Zeitmessung sind für GPS-Navigation, Satelliten und hochpräzise Technologien von entscheidender Bedeutung.

Zudem haben frühere Studien gezeigt, dass das Schmelzen der Gletscher zum Anstieg des Meeresspiegels und zu bestimmten Veränderungen der Erdform beiträgt. Experten untersuchen weiterhin die langfristigen Folgen dieser Prozesse.