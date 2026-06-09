In Berlin behandelter amerikanischer Arzt mit Ebola-Infektion

Ärzte der Charité-Klinik in Berlin, Deutschland, behandelten einen amerikanischen Chirurgen, der sich in der Demokratischen Republik Kongo mit dem Ebola-Virus infiziert hatte. Dies berichtete Deutsche Welle.

Berichten zufolge arbeitete der 39-jährige Peter Stafford im Kongo für eine christliche Missionsorganisation. Er infizierte sich während einer Operation mit dem Ebola-Virus.

Der Patient wurde 17 Tage lang in Berlin behandelt und vollständig geheilt. Die Ärzte wandten antivirale und unterstützende Therapiemethoden an.

Laut der Klinik wurde seit dem 30. Mai kein Virus mehr im Körper des Patienten nachgewiesen. Familienmitglieder, die mit ihm in Quarantäne waren, wurden nach Hause entlassen, da bei ihnen keine Infektion festgestellt wurde.