Bundesgericht hebt von Trump eingeführte teure Visagebühr auf

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Bundesgericht hebt von Trump eingeführte teure Visagebühr auf

Wichtige und erfreuliche Nachrichten wurden für unsere Landsleute, die im Bereich der Arbeitsmigration und der Hochtechnologie im Ausland tätig sind, sowie für internationale Spezialisten bekannt gegeben. Das US-Bundesgericht in Boston hat die zusätzliche Gebühr von 100.000 Dollar, die von der Verwaltung von Donald Trump für die Bearbeitung von H-1B-Arbeitsvisa für hochqualifizierte ausländische Arbeitnehmer eingeführt wurde, vollständig aufgehoben. Der angesehene Richter erklärte diese finanzielle Einschränkung für gesetzwidrig und illegal. Dies wurde von Reuters berichtet.

Systematische Untersuchungen während des Gerichtsverfahrens ergaben, dass der von Trump eingeführte hohe Betrag nicht einfach eine Gebühr, sondern im Wesentlichen eine versteckte Steuer war. Laut der US-Verfassung hat der Präsident nicht die Befugnis, solche neuen Steuern ohne die direkte Zustimmung und Genehmigung des Kongresses, des obersten Gesetzgebungsorgans, zu erheben. Es ist erwähnenswert, dass Donald Trump diese umstrittene Regelung im September 2025 in Kraft setzte. Zuvor gaben amerikanische Arbeitgeber nur 2.000 bis 5.000 Dollar aus, um H-1B-Visa für ausländische Mitarbeiter zu erhalten, doch die neue Regel erhöhte diese Kosten um mehr als das Zehnfache.

Nach dieser starken finanziellen Belastung schlossen sich die Generalstaatsanwälte von 20 US-Bundesstaaten zusammen und reichten eine formelle Klage gegen die Regierung des Weißen Hauses ein. In ihren Klageschriften betonten die Staatsanwälte ausdrücklich, dass diese strengen Vorschriften große Universitäten, moderne medizinische Einrichtungen und private Unternehmen im Land ernsthaft daran hinderten, die weltweit bestausgebildeten und qualifiziertesten ausländischen Spezialisten einzustellen.

Zur Information: Die berühmten US-H-1B-Visa werden ausschließlich an die höchstqualifizierten ausländischen Arbeitnehmer weltweit vergeben. Multinationale Technologieunternehmen im Silicon Valley nutzen dieses internationale Programm aktiv, um die weltweit stärksten Ingenieure, erfahrenen Entwickler und Wissenschaftler nach Amerika zu holen und zu beschäftigen. Die gerechte Entscheidung des Gerichts wird der Entwicklung der Branche zweifellos neuen Auftrieb geben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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