Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?

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Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?

Die NASA hat die Namen der vier Astronauten bekannt gegeben, die an der Mondmission Artemis III teilnehmen werden. Bei einer Veranstaltung im Lyndon B. Johnson Space Center in Houston wurde mitgeteilt, dass die amerikanischen Astronauten Andre Douglas, Frank Rubio und Randy Bresnik sowie der Italiener Luca Parmitano für die Mission ausgewählt wurden.

Zuvor hatte die Europäische Weltraumorganisation angedeutet, dass der erste europäische Astronaut bei dieser Mission ein Deutscher sein könnte. Bei der endgültigen Auswahl wurde jedoch Luca Parmitano bevorzugt, der über Erfahrung als Testpilot verfügt.

Ursprünglich war geplant, im Rahmen von Artemis III Menschen auf dem Mond landen zu lassen. Die NASA gab jedoch 2026 bekannt, dass das Missionskonzept geändert wurde. Dem neuen Plan zufolge wird die Besatzung in einer niedrigen Erdumlaufbahn bleiben und Kopplungsmanöver mit den von SpaceX und Blue Origin entwickelten Mondlandemodulen durchführen.

Während die Mission Artemis III für 2027 geplant ist, wurde die nächste bemannte Landung der NASA auf dem Mond vorerst auf 2028 verschoben.

Zur Information: Im April dieses Jahres kehrte die Besatzung der Mission Artemis II erfolgreich zur Erde zurück, und das Raumschiff Orion stellte mit einer Entfernung von 407.000 Kilometern von der Erde einen neuen Rekord auf.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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