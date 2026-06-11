Der 250 Jahre alte mechanische Schwan: Ein Wunder, das noch immer funktioniert

·37·Welt
Der 250 Jahre alte mechanische Schwan: Ein Wunder, das noch immer funktioniert

Dieser Schwan bewegt sich seit 250 Jahren. Ohne Strom, ohne Batterien und ohne moderne Technologie.

Er wurde 1773 in London erschaffen. Er besteht komplett aus Silber und setzt sich aus zweitausend Teilen zusammen, die von drei unabhängigen Uhrwerken angetrieben werden. Das Erstaunlichste ist, dass er immer noch funktioniert. Und er wird immer noch einmal täglich aufgezogen.

Im Jahr 2008 wurde der Mechanismus zum ersten Mal seit Jahrzehnten von innen geöffnet. Dort wurde ein versteckter Zähler gefunden. Er zeigte die Zahl 33.259 an.

Was unter dem Schwan wie Wasser aussieht, ist in Wirklichkeit kein Wasser. Die Illusion wird durch gedrehte Glasstäbe erzeugt, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen.

Wenn der Schwan seinen Hals beugt, um einen Fisch zu fangen, berührt er eigentlich keinen der sieben silbernen Fische, die im Strom schwimmen. Der Fisch, den er verschluckt, ist ein Goldfisch, der in seinem Schnabel versteckt ist.

Das bedeutet, dass dies von Anfang an eine perfekte Illusion war. Der Schwan bringt den Fisch hervor, tut so, als würde er ihn fangen, und versteckt ihn dann wieder im Inneren.

LondonSilberGold
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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