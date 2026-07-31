Reddit testet ein neues Videoformat im TikTok-Stil

Die beliebte Online-Plattform Reddit hat die Entwicklung einer neuen Funktion angekündigt, mit der Beiträge von Nutzern in Video- und Audioformaten präsentiert werden sollen. Diese Neuerung zielt darauf ab, die Einbindung des Publikums zu stärken, indem virale Ereignisse auf der Plattform auf einem völlig neuen Niveau konsumiert werden können. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com gab das Unternehmen dies während der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des zweiten Quartals bekannt. CEO Steve Huffman betonte gegenüber Investoren, dass Nutzer Reddit-Beiträge auch auf anderen Plattformen aktiv ansehen und anhören.

Anpassung an Trend-Content-Formate

Heutzutage sind Reddit-Themen im Internet, einschließlich des sozialen Netzwerks TikTok , extrem populär geworden. Ein deutlicher Beweis dafür ist, dass es auf der Plattform über 19,6 Millionen Beiträge unter dem Hashtag #reddit und fast 9,9 Millionen Beiträge unter dem Hashtag #redditstories gibt.

In den meisten dieser Videos werden beliebte Geschichten von Reddit mithilfe von Text-to-Speech-Programmen vorgelesen, während im Hintergrund Koch- oder Gameplay-Aufnahmen verwendet werden. Ansicht von Steve Huffman nach steigt die Nachfrage im Internet nach dem Vorlesen von Reddit-Texten im Podcast-Format rasant an.

Neues Format und Testphasen

Dem Management zufolge wird das neue Audio- und Videoformat von Reddit ein völlig einzigartiges Erlebnis bieten. Es ist noch nicht vollständig bekannt, wie diese Funktionen in die Haupt-App integriert werden, aber das Unternehmen plant, erste Testphasen bis Ende dieses Jahres zu starten.

Dieser Schritt steht im Einklang mit dem allgemeinen Trend moderner Technologie- und Unterhaltungs-Apps. In den letzten Monaten führen Facebook, Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Peacock und HBO Max sowie sogar LinkedIn TikTok-ähnliche Kurzvideofeds für ihre Nutzer ein.

Unterdessen zeigt die im Juni auf der Reddit-Plattform gestartete Funktion zum Teilen von Videos in Kommentaren ebenfalls erste positive Ergebnisse. Demnach macht diese neue Möglichkeit bereits über 10 % aller Video-Posts aus.