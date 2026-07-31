Smallest.ai sammelt 13 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Sprach-KI ein

Obwohl KI-Agenten im Kundenservice und anderen Bereichen aktiv eingesetzt werden, merken die meisten Nutzer sofort, dass sie mit einem Roboter sprechen. Laut TechCrunch hat das Ende 2024 gegründete Startup Smallest.ai 13 millionen US-Dollar an Investitionen eingesammelt, um dieses Problem zu lösen und die Sprachkommunikation auf ein Niveau zu bringen, das sich nicht von menschlicher Sprache unterscheidet. Damit belaufen sich die Gesamtinvestitionen des Unternehmens auf über 21 millionen US-Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit arbeiten die meisten Large Language Models (LLMs) so, dass sie eine vollständige Textanfrage entgegennehmen und dann eine Antwort liefern. Während diese Verzögerung bei Textchats nicht auffällt, wirkt selbst die kürzeste Pause bei der Sprachkommunikation unnatürlich. Sudarshan Kamath, Gründer und CEO von Smallest.ai, erklärt, dass Menschen während eines Gesprächs gleichzeitig zuhören, nachdenken und sprechen. Das Startup konzentriert sich darauf, ein spezielles kleines Sprachmodell zu entwickeln, das genau diesen natürlichen Prozess nachbildet.

Echtzeit-Intelligenzschicht

Die vom Startup entwickelte Technologie fungiert als Echtzeit-Intelligenzschicht. Dies ermöglicht natürliche Gespräche mit Kunden zu bestimmten Themen bei nahezu null Antwortlatenz. Wenn das Modell auf ein komplexes Thema stößt, das nicht in seiner begrenzten Wissensbasis enthalten ist, versetzt es den Kunden wie ein echter Mensch kurz in die Warteschleife, um das Problem zu untersuchen, und wendet sich an ein komplexeres großes Basismodell.

Ansicht von Sudarshan Kamath nach werden in Zukunft alle KI-Agenten auf zwei Arten von Modellen setzen: ein kleines Sprachmodell für die Echtzeitkommunikation und ein „Offline“-LLM, das aufgerufen wird, wenn komplexe Probleme gelöst werden müssen. Im Gegensatz zu großen Basismodellen legt Smallest.ai besonderen Wert auf sprachspezifische Nuancen wie das Verstehen verschiedener Akzente, die Unterstützung Dutzender Sprachen und die einwandfreie Funktion selbst in lauten Umgebungen.

Finanzierungsrunde und Zukunftspläne

Berichten von ixbt.com und TechCrunch zufolge hat Smallest.ai seine Series-A-Finanzierungsrunde über 13 millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Diese Finanzierungsrunde wurde von Seligman Ventures angeführt, wobei auch Sierra Ventures und 3one4 Capital ihre Beiträge leisteten. Die neu eingeworbenen Mittel werden dazu dienen, die technologischen Möglichkeiten des Startups weiter auszubauen.

Heute zählen große Unternehmen aus dem Bereich der Sprachkommunikation wie RingCentral und Truecaller zu den Kunden des Startups. Kamath betont, dass jedes Unternehmen, das Kundensupportdienste anbietet, einschließlich neuer Teilnehmer wie Sierra und Decagon, potenzielle Partner sind, die diese Technologie in Zukunft nutzen könnten.