Matias Soules Berater wendet sich an den AC Mailand

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Matias Soules Berater wendet sich an den AC Mailand

Romas talentierter offensiver Mittelfeldspieler Matias Soule könnte seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen. Wie GOAL.com berichtet, hat sich der Berater des Spielers in den letzten Tagen mit der Führung von Milan in Verbindung gesetzt, um die Dienste seines Klienten anzubieten und Verhandlungen über die Transferkonditionen vorzubereiten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In der vergangenen Saison bestritt der argentinische Spieler insgesamt 41 Pflichtspiele in der Serie A und der Europa League, in denen er 7 Tore erzielte und ebenso viele Vorlagen gab. Dennochreichten diese Werte nicht aus, um ihm unter dem Cheftrainer einen Stammplatz zu garantieren, und er verlor allmählich seinen Platz in der ersten Elf.

Die Vertragsverlängerung von Paulo Dybala und die Ankunft eines Neuzugangs schränkten die Einsatzmöglichkeiten von Matias Soule weiter ein. Infolgedessen beschloss der römische Klub, den talentierten Spieler trotz seines langfristigen Vertrags bis 2029 zu verkaufen, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und Transfererlöse zu erzielen.

Transferbedingungen und finanzielle Forderungen

Zuvor hatte der Verein der Familie Friedkin geplant, den Spieler für 40 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu verkaufen. Der ehemalige Juventus-Akteur wollte jedoch keineswegs in die saudi-arabische Liga wechseln und zog es vor, in Europa zu bleiben. Daher wandte sich sein Berater Guastadisegno an Milan, um die Situation zu besprechen.

Dem Vernehmen nach sind auch die Hauptforderungen hinsichtlich des Transferwerts des Spielers bekannt geworden:

  • Fester Transferbetrag: Eine festgeschriebene Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro
  • Zusätzliche Boni: Zusätzliche Zahlungen in Höhe von ca. 2 Millionen Euro
  • Wunsch des Spielers: Ausschließlich in Europa und bei einem wettbewerbsfähigen Team zu bleiben
Die Mailänder Vereinsführung hat noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob diese Transferoption ernsthaft in Betracht gezogen werden soll. Dennoch könnte ein technisch versierter Linksfuß, der hinter den Spitzen agieren kann, eine wertvolle Verstärkung für jeden Spitzenklub sein.

Matias Soule selbst hofft, seine Karriere bei den Rossoneri fortzusetzen und in Italien zu bleiben. Die offizielle Antwort des Vereins in den kommenden Tagen wird über das Schicksal des Transfers entscheiden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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