Como steht vor Abschluss des Trevoh-Chalobah-Transfers

·27·Sport
Como steht vor Abschluss des Trevoh-Chalobah-Transfers

Der italienische Klub Como steht kurz davor, den englischen Abwehrspieler Trevoh Chalobah vom FC Chelsea unter Vertrag zu nehmen. Berichten von GOAL.com zufolge sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in eine entscheidende Phase eingetreten, und der Deal wird noch heute Abend erwartet. Dies berichtet Goal.com .

Es wurde bekannt, dass eine Einigung über den persönlichen Vertrag des Spielers bereits vor einer Woche erzielt wurde. Der lombardische Klub unternimmt derzeit die letzten Schritte, um den finanziellen Forderungen Chelseas vollständig nachzukommen. Die Londoner forderten 30 Millionen Euro für den Verteidiger, und die Vereinsführung von Como steht kurz davor, dieser Summe zuzustimmen.

Entscheidende Stunden und anstehender Anruf

Für die kommenden Stunden ist ein wichtiges Telefongespräch geplant, um eine endgültige Einigung zwischen den Vereinen zu erzielen. Nach diesen Gesprächen soll das Schicksal des Transfers völlig klar sein. Dem Vernehmen nach ist Trevoh Chalobah voll und ganz auf einen Wechsel nach Italien und den Beginn seiner Karriere bei seinem neuen Team fokussiert.

Zuvor gab es Berichte, dass auch Inter Mailand Interesse an dem Spieler gezeigt und sich erkundigt hatte. Die Mailänder haben ihren Fokus jedoch inzwischen auf den Transfer von Cuti Romero gerichtet. Infolgedessen ist Como zum Hauptfavoriten in diesem Rennen geworden und hat eine günstige Gelegenheit, den englischen Fußballer zu verpflichten.

Wenn alle finanziellen Bedingungen vereinbart sind, wird der Verteidiger bald nach Italien fliegen und am Medizincheck bei seinem neuen Verein teilnehmen. Dieser Transfer dürfte einer der wichtigsten und aufsehenerregendsten Deals für Como in dieser Saison werden.

ComoTrevoh ChalobahChelseaTransferSerie A
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schachkönigin Umida Omonova holt Medaille bei AsienmeisterschaftSchachkönigin Umida Omonova holt Medaille bei AsienmeisterschaftHeute, 20:25Gute Nachrichten aus Baku: Muxlisa Masharipova ist WeltmeisterinGute Nachrichten aus Baku: Muxlisa Masharipova ist WeltmeisterinHeute, 20:14Historischer Triumph: Blinder Schachspieler aus Usbekistan wird Weltmeister!Historischer Triumph: Blinder Schachspieler aus Usbekistan wird Weltmeister!Heute, 20:12Fußball-Revolution: FIFA erwägt Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 64 TeamsFußball-Revolution: FIFA erwägt Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 64 TeamsHeute, 20:09Matias Soules Berater wendet sich an den AC MailandMatias Soules Berater wendet sich an den AC MailandHeute, 19:59Matias Soule Transfer: Berater bietet den Spieler dem AC Mailand anMatias Soule Transfer: Berater bietet den Spieler dem AC Mailand anHeute, 19:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“