Como steht vor Abschluss des Trevoh-Chalobah-Transfers

Der italienische Klub Como steht kurz davor, den englischen Abwehrspieler Trevoh Chalobah vom FC Chelsea unter Vertrag zu nehmen. Berichten von GOAL.com zufolge sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in eine entscheidende Phase eingetreten, und der Deal wird noch heute Abend erwartet. Dies berichtet Goal.com .

Es wurde bekannt, dass eine Einigung über den persönlichen Vertrag des Spielers bereits vor einer Woche erzielt wurde. Der lombardische Klub unternimmt derzeit die letzten Schritte, um den finanziellen Forderungen Chelseas vollständig nachzukommen. Die Londoner forderten 30 Millionen Euro für den Verteidiger, und die Vereinsführung von Como steht kurz davor, dieser Summe zuzustimmen.

Entscheidende Stunden und anstehender Anruf

Für die kommenden Stunden ist ein wichtiges Telefongespräch geplant, um eine endgültige Einigung zwischen den Vereinen zu erzielen. Nach diesen Gesprächen soll das Schicksal des Transfers völlig klar sein. Dem Vernehmen nach ist Trevoh Chalobah voll und ganz auf einen Wechsel nach Italien und den Beginn seiner Karriere bei seinem neuen Team fokussiert.

Zuvor gab es Berichte, dass auch Inter Mailand Interesse an dem Spieler gezeigt und sich erkundigt hatte. Die Mailänder haben ihren Fokus jedoch inzwischen auf den Transfer von Cuti Romero gerichtet. Infolgedessen ist Como zum Hauptfavoriten in diesem Rennen geworden und hat eine günstige Gelegenheit, den englischen Fußballer zu verpflichten.

Wenn alle finanziellen Bedingungen vereinbart sind, wird der Verteidiger bald nach Italien fliegen und am Medizincheck bei seinem neuen Verein teilnehmen. Dieser Transfer dürfte einer der wichtigsten und aufsehenerregendsten Deals für Como in dieser Saison werden.