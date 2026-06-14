Iran-USA-Friedensabkommen: Naht das Ende des Krieges

Ein Entwurf für ein Memorandum über ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA wurde veröffentlicht. Laut der iranischen Nachrichtenagentur „Mehr“ besteht das Dokument aus 14 Punkten.

Dieses Projekt zielt darauf ab, den Kriegszustand sofort zu beenden, die Spannungen zwischen den Parteien abzubauen und eine umfassende politische Einigung zu erzielen.

Die wichtigsten Punkte des Vertragsentwurfs:

Militärische Operationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon, werden sofort und vollständig eingestellt;

Die USA respektieren die Souveränität des Iran und verpflichten sich zur Nichteinmischung in innere Angelegenheiten;

Die Seeblockade wird innerhalb von 30 Tagen vollständig aufgehoben;

US-Militärkräfte werden aus den an den Iran angrenzenden Gebieten abgezogen;

Die Straße von Hormus wird innerhalb von 30 Tagen zu den Bedingungen des Iran wieder geöffnet;

Sanktionen gegen iranische Öl- und petrochemische Produkte werden aufgehoben;

Die USA und ihre Verbündeten stellen ein Programm im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Iran bereit;

Der Iran bekräftigt erneut seine Verpflichtung, im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags keine Atomwaffen zu entwickeln;

Nach Beginn der Verhandlungen werden die USA 12 Milliarden Dollar aus eingefrorenen Vermögenswerten freigeben;

Während der Verhandlungen werden keine neuen Sanktionen verhängt;

Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates bestätigt;

Die Parteien setzen die Verhandlungen innerhalb von 60 Tagen fort, um eine endgültige Einigung in der Atomfrage zu erzielen. Zudem gab US-Präsident Donald Trump am 11. Juni bekannt, dass Washington und Teheran eine Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt hätten und nur noch die formelle Unterzeichnung ausstehe.

„Wir werden bald unterzeichnen, die Dokumente befinden sich in der letzten Vorbereitungsphase“, sagte er.

Der Chef des Weißen Hauses deutete zudem an, dass das Abkommen bis Ende dieser Woche unterzeichnet werden könnte.

Später betonte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, dass die Arbeit am Text des Friedensvertrags mit den USA fast abgeschlossen sei und man sich bei den wichtigsten Punkten einig sei.