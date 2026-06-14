Berichten des israelischen Senders Channel 12 zufolge haben hochrangige israelische Beamte ein Memorandum kritisiert, das derzeit zwischen den USA und dem Iran diskutiert wird. Dies berichtete Gorizont.

Sie erklärten, dass Washington einigen der Hauptforderungen des Iran zugestimmt habe, was Teheran einen erheblichen politischen Vorteil verschaffen könnte.

Quellen zufolge befasst sich das Dokument nicht vollständig mit zentralen Themen wie dem iranischen Atomprogramm, den Raketenkapazitäten und der Unterstützung regionaler bewaffneter Gruppen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass das Abkommen dem Iran Zugang zu eingefrorenen Vermögenswerten ermöglichen, zur Öffnung der Straße von Hormus führen und den Druck auf Teheran verringern könnte.

Die israelische Seite äußerte die Sorge, dass durch diesen Prozess der Einfluss der USA auf den Iran abnehmen könnte und dass Fragen zum Raketenprogramm sowie zur Unterstützung der Hisbollah nicht ausreichend abgedeckt seien.