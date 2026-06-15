Lawrow: „Europa hat alle Weltkriege begonnen“

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Lawrow: „Europa hat alle Weltkriege begonnen“

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat mit seiner jüngsten Erklärung für große internationale Diskussionen gesorgt. Er betonte, dass europäische Staaten die Hauptrolle beim Ausbruch der großen Weltkriege in der Geschichte der Menschheit gespielt hätten.

Lawrow kritisierte zudem Deutschland dafür, die nationalsozialistischen Symbole und Handlungen bestimmter nationalistischer Gruppen in der Ukraine nicht ausreichend zu bewerten.

Der Minister bezeichnete die Ansicht, dass Russland den Krieg verliere, als „fantasievoll“ und erklärte, das Land habe nicht die Absicht, sich irgendwelchen Ultimatums zu beugen. Seinen Worten zufolge gehe der Krieg weiter und „alle Maßnahmen werden ergriffen, damit Gerechtigkeit siegt“.

Gleichzeitig äußerte Lawrow offen, dass er nicht glaube, dass die europäischen Strukturen in ihrer jetzigen Form effektive Lösungen anbieten könnten.

Diese Aussagen lösen in der internationalen Gemeinschaft unterschiedliche Reaktionen aus.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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