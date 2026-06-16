„Das vermisste Kind war die ganze Zeit im Auto“ — Unerwarteter Vorfall in der Türkei

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„Das vermisste Kind war die ganze Zeit im Auto“ — Unerwarteter Vorfall in der Türkei

In der Türkei kletterte ein 5-jähriger Junge in den Kofferraum des neuen Autos seines Vaters und schloss sich versehentlich darin ein.

Da die Eltern ihr Kind nicht finden konnten, stiegen sie ausgerechnet in dieses Auto und begannen, ihn in den Straßen zu suchen.

Nach einiger Zeit waren Geräusche aus dem Fahrzeug zu hören, und es stellte sich heraus, dass das Kind im Kofferraum war.

Retter bauten die Rücksitzbank des Autos aus und befreiten den Jungen wohlbehalten.

Türkei
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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