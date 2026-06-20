Auto mit Insassen an Tankstelle in Kasachstan in Flammen aufgegangen

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Auto mit Insassen an Tankstelle in Kasachstan in Flammen aufgegangen

Drei Personen kamen ums Leben, nachdem ein Auto an einer Tankstelle in der Region Aktobe in Kasachstan in Brand geraten war.

Berichten zufolge waren zwei der Verstorbenen minderjährige Kinder.

Das Feuer wurde in etwa 8 Minuten gelöscht, sodass ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindert wurde.

Nach dem Löschen des Brandes wurden drei Leichen im Auto gefunden. Eine weitere Person wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht und Ermittlungen sind im Gange.

KasachstanAktobe
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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