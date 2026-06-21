Die vierbeinige Frau: Eine überraschende historische Tatsache

Ja, dieses Foto ist echt. Die Frau darauf ist eine absolut reale Person. Josephine Mertl Corbin wurde 1868 in den USA geboren und gilt als eine der bekanntesten Personen der Medizingeschichte, die mit einer seltenen Anomalie namens „Dipygus“ geboren wurde.

Bei diesem Zustand entwickeln sich das Becken und die Beine zwillingartig. Infolgedessen wurde Corbin mit vier Beinen geboren. Ihre zwei kleineren mittleren Beine gehörten eigentlich zu einem nicht vollständig entwickelten Zwilling; sie bewegte sich hauptsächlich mit ihren zwei stärkeren äußeren Beinen.

Aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens erlangte Mertl Corbin große Berühmtheit durch Auftritte in berühmten Zirkusshows. Dennoch führte sie ein normales Leben: Sie heiratete und brachte fünf gesunde Kinder zur Welt.

Sie starb 1928 im Alter von 59 Jahren. Dieses Foto ist kein Produkt künstlicher Intelligenz, sondern eine echte historische Archivfotografie aus jener Zeit.